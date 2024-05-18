شكرا لقرائتكم خبر عن هل صغر حجم رأس الطفل يعد مشكلة؟.. تعرف على الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صغر وقلة حجم رأس الطفل حالة من الحالات غير الشائعة ولكنها موجودة بالفعل، يصاب بها بعض الأطفال ويلاحظ خلالها الصغر الشديد لحجم رأس الطفل مقارنة بنمو جسمه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Stanford medicine children health المعنى بصحة الطفل وأمراضه.

واضاف التقرير أن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التي تنبئ بصغر حجم رأس الطفل في مرحلة مبكرة، وكل الأعراض تكون مترابطة ببعضها البعض، هذه الأعراض تتراوح بين الصعوبات الحادة في تغذية الطفل، وعدم القدرة على إطعامه بسهولة، مع إصابته بنوبات من البكاء المستمرة والحادة والتي تكون فيها نبرته وصوته عال بشدة، مع صغر شديد في حجم الرأس ملحوظ.

قد يصاب الطفل أيضًا برعاشات أو اهتزازات في الذراع والساق، كما يعاني الطفل من حالة من التأخر في النمو العام للجسم مع إعاقه في الذهن في بعض الحالات، إلا أن هناك حالات يعاني منها الطفل من صغر حجم الرأس أخرى ولا ترتبط بهذه الإعاقات والمشكلات لذا لابد من الفحص الشديد لدى مختص لمعرفة سبب صغر حجم الرأس.

فيما أضاف تقرير نشر في موقع كليفي لاند كلينك المعني بالصحة العامة أن هناك عوامل قد تزيد فرص ولادة الطفل صغير الرأس مثل الأمهات اللائى يعانين مشكلات أثناء الحمل، مثل الإصابة بفيروسات معينة مثل التكسوبلازما أو الحصبة الألمانية على سبيل المثال، كذلك تناول الأدوية بكميات كبيرة ودون استشاره مختص أثناء الحمل قد يؤدي في بعض نوعيات الأدوية بعينها وتركيزاتها إلى حدوث هذه المشكلة، يمكن أيضًا تسبب المواد الكيميائية وتعرض الحامل لها بنسب عالية إلى حدوث هذه المشكلة أيضًا، التعرض للسكتات الدماغية قد يسبب هذه المشكلة أيضًا.

ونصح التقرير بضرورة متابعة الطفل صغير الرأس لدى مختص يحدد سبب الاصابة ويحدد طرق التعامل معها.