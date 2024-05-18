شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تساعد بذور الحلبة فى إدارة مستويات السكر بالدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الحلبة وسيلة طبيعية يمكن من خلالها التحكم في مستويات السكر بالدم للأفراد المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، والسؤال هو كيف تستهلكه بالطريقة الصحيحة؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

بذور الحلبة للتحكم في نسبة السكر في الدم

وفقًا لدراسة أجريت عام 2023، نظرًا لمحتواها الغني بالألياف، تظهر بذور الحلبة تأثيرات مضادة لمرض السكري عن طريق إطالة الوقت الذي تستغرقه المعدة لإفراغها وتقليل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إبطاء تحلل الكربوهيدرات ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

كما أن بذور الحلبة قد تعزز حساسية الأنسولين وتحفز إنتاجه، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

كيفية إضافة بذور الحلبة إلى نظامك الغذائي: ماء الحلبة

واحدة من أبسط الطرق لاستهلاك بذور الحلبة هي نقع ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء الساخن لبضع ساعات أو طوال الليل، وبعد تصفية البذور، اشرب الماء المنقوع بها أول شيء في الصباح، حيث تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديك وتنظم مستويات السكر في الدم.

وفي دراسة صغيرة أجريت عام 2009، وجد أن تناول 10 جرام من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن يوميًا يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع الثاني.

مسحوق الحلبة

يمكن أيضًا طحن بذور الحلبة إلى مسحوق ناعم وهذا يسمح باستخدامها بصور متعددة في الطهي والمشروبات ودقيق الشوفان.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2009، فإن دمج دقيق الحلبة في المخبوزات، مثل الخبز، يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين لدى الأفراد الذين تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع 2.

كبسولات بذور الحلبة أو المكملات الغذائية

يمكنك أيضًا تناول كبسولات بذور الحلبة أو المكملات الغذائية التى تحتوي على مستخلص بذور الحلبة المركز، ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل تناولها.

نصائح للاستهلاك الآمن والفعال لبذور الحلبة على النحو التالي: ابدأ ببطء

خاصة إذا كنت جديدًا في تناول بذور الحلبة، فابدأ بكميات صغيرة للسماح لجسمك بالتكيف تدريجيًا، وراقب مستويات السكر في الدم بانتظام ولاحظ كيف يستجيب جسمك لاستهلاك بذور الحلبة.

حافظ على رطوبة جسمك

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكنها امتصاص الماء وتعزيز حركة الأمعاء، لذاك تأكد من الترطيب الكافي عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم لمنع الإمساك أو الانزعاج الهضمي.

مراقبة مستويات السكر في الدم

في حين أثبتت بذور الحلبة قدرتها على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، إلا أن الاستجابات الفردية قد تختلف، لذلك راقب مستويات السكر في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول بذور الحلبة، لتقييم تأثيرها على إدارة مرض السكري.