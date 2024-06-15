شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صباحية هتساعدك على تجنب الإفراط فى تناول الطعام خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يعد التحكم في حصص الطعام أمرًا في غاية الصعوبة بالنسبة لمعظمنا خاصة في موسم مثل عيد الأضحى، حيث نتجه للإفراط في تناول الأطعمة خاصة الدسمة، ولكن هناك حلول بسيطة وفعالة لتجنب الإفراط في تناول الطعام خاصة في العيد وبعده، بما يعزز أهداف فقدان الوزن لدى بعض الأشخاص الذين يسعون لذلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 حيل بسيطة يمكنك دمجها في روتينك الصباحي لتجنب الإفراط في الطعام عل مدار اليوم: - لا تفوت وجبة الإفطار

يعد تخطي وجبة الإفطار طريقة مؤكدة لتشجيع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، فعندما تستيقظ بعد عدة ساعات من النوم دون طعام، يكون جسمك فارغًا، وترتفع هرمونات الجوع لديك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خيارات غذائية سيئة وأحجام زائدة من الطعام إذا أخرت تناول وجبة الإفطار.

بدلًا من ذلك، خصص وقتًا لتناول وجبة إفطار مغذية لتنظيم شهيتك ومنع الجوع الشديد في وقت لاحق من اليوم.

- ابدأ يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين

يمكن لوجبة الإفطار المغذية الغنية بالبروتين أن تعزز الشبع طوال اليوم، حيث تعزز البروتينات زيادة استهلاك الطاقة، وتنظم هرمونات الشهية، وتثبت مستويات السكر في الدم، مثل بروتين الصويا، والعدس، وبذور الشيا وغيرها، حيث أن لهذه البروتينات النباتية فوائد إضافية مقارنة بالبروتين الحيواني، فهي منخفضة في الدهون المشبعة، وتعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يقلل من إغراء تناول الوجبات الخفيفة بشكل مفرط.

- إضافة الألياف إلى البروتين

الألياف هي مادة مغذية تعزز الشعور بالشبع، لذلك يمكنك إضافتها إلى وجبة الإفطار، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، حيث أنها دفعة قوية لمنع آلام الجوع والإفراط في تناول الطعام .

- حافظ على رطوبتك

في بعض الأحيان، تخلط أجسادنا بين العطش والجوع، ويمكن أن يساعدك شرب الماء طوال اليوم على البقاء رطبًا وتقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، لذلك اهدف إلى تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، مع دمج الأطعمة الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي بما يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع.

- التخطيط وإعداد وجبات الطعام الخاصة بك

إن وجود خطة وجبات يمكن أن يمنع اختيارات الطعام في اللحظة الأخيرة والتي غالبًا ما تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث يمكن أن تساعدك هذه الإستراتيجية على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الغذائية وتجنب الأكل المتسرع.