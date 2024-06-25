شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده نزلة معوية.. اعرفى الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تزداد فرص إصابة بعض الأطفال بالنزلات المعوية، التي تعد أكثر انتشارا خلال فصل الصيف، ولذا يجب تغذية الطفل بشكل جيد والتعرف على الأطعمة الممنوعة لحماية الطفل من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك أوضح الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في كلية طب قصر العيني، أن تعرض الطفل للإصابة بالنزلة المعوية أمر شائع خلال فصل الصيف، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومن أبرزها العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الطفيلية، كما أن إصابة الطفل بفيروس الروتا من أشهر الأسباب.

وقدم استشاري طب الأطفال، أبرز الأعراض المرتبطة بالنزلة المعوية لدى الطفل، ومن أشهرها تعرضه للقيء المستمر، والإسهال المفرط، وتعرض الطفل أيضا لارتفاع حرارة الجسم أي تصبح أكثر من 38 درجة مئوية، و فقدان الشهية، وألم و تقلصات في المعدة.

وأكد استشاري طب الأطفال، أن الطفل يتعرض للإصابة بالنزلة المعوية نتيجة لتناول الأطعمة الملوثة أو وضع اليد غير النظيفة في الفم، مشيرًا إلى أن علاج النزلة المعوية يختلف من مريض لآخر حسب نوع العدوى، فالنزلة المعوية البكتيرية يعتمد علاجها علي تناول المضادات الحيوية وفيروس الروتا يمكن التعافي منه عن طريق، المحاليل الوريدية، أدوية لوقف القيء، الأدوية الخافضة للحرارة، أدوية الإسهال.

ومن الأطعمة المهمة للأطفال المصابين بالنزلات المعوية، شوربة الدجاج أو اللحم بالإضافة إلى قدرته على تعويض السوائل والأملاح والمعادن المفقودة بسبب القيء والإسهال، ومن الأطعمة الممنوعة علي الطفل المصاب بالنزلة المعوية، المسبكات، و الأطعمة الحارة، و العصائر الحمضية، مثل عصير البرتقال والليمون والجريب فروت، والعصائر المعلبة الجاهزة.