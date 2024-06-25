شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة العلاج بالماء البارد.. دقيقة واحد فى الجليد تجعل قلبك يتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخبراء أن التعرض بالاستحمام بالماء البارد المثلج يؤدى إلى مخاطر الذعر وضعف الأطراف وحتى السكتة القلبية، حيث يرتبط الحمام المثلج وطرق التنفس التي يستخدمها "رجل الثلج" ويم هوف بسلسلة من الوفيات

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن غمر الجسم في الماء المتجمد لديه "قوة طبيعية" للشفاء " ويمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية تحملها - هذا ما يقوله رجل الثلج الشهير عالميًا، ويم هوف.

ومع ذلك، فإن أساليب الهولندي، التي تتضمن أيضًا تقنيات تنفس غير عادية، والتي يقول إنها يمكن أن تساعد في تخفيف مجموعة كبيرة من الحالات، تم ربطها الآن بسلسلة من الوفيات.

منذ عام 2015، يُعتقد أن 11 حالة وفاة، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا ، حيث ان كلا الطريقتين من خطة هوف، الماء البارد وتمارين التنفس، يحملان مخاطر، وتزداد هذه المخاطر عندما يتم الجمع بين الاثنين - وهو أمر يحذر هوف من القيام به، إذن، ما هي الفوائد والمخاطر المفترضة لهذه التقنيات؟ وهنا يكشف أبرز الخبراء في العالم الحقيقة.

تم ربط علاج "رجل الثلج" ويم هوف، حيث يغرق الناس أنفسهم في الماء المتجمد ويمارسون تقنيات التنفس على أمل علاج أو تخفيف المشكلات الصحية، بسلسلة من الوفيات.

يشتهر هوف بدفاعه عن فوائد التعرض للماء البارد على جسم الإنسان، وغالبًا ما يُرى وهو يسبح في البحيرات المتجمدة، ويمارس التمارين على الأنهار الجليدية ويقوم بتمارين الضغط بيد واحدة في أعالي الجبال المغطاة بالثلوج، ويعتقد أنه يعزز الدورة الدموية ويقلل الالتهاب ويساعد على فقدان الوزن.

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الادعاءات الملفتة للنظر ساعدت في تعميم حمامات الجليد مع العشرات من المعجبين المشاهير، من مقدمي البرامج هولي ويلوجبي ورسل براند إلى نجمي البوب مادونا وليزو، الذين شاركوا في هذا الحدث.

لكن الدخول إلى أي مسطح مائي تقل درجة حرارته عن 15 درجة مئوية (59 فهرنهايت) - وهي درجة الحرارة التي غالبًا ما تقابلها محيطات وأنهار وبحيرات المملكة المتحدة - دون الاستعداد يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة وربما مميتة.

صدمة الماء البارد هو مصطلح يشير إلى التدابير المفاجئة والجذرية التي يتعرض لها جسم الإنسان عندما يغمره ماء شديد البرودة.



حقيقة الغطس فى الجليد

في حين أن هذه التدابير الغريزية وغير الطوعية، من الناحية النظرية، مصممة للمساعدة في إبقائنا على قيد الحياة في درجات حرارة متجمدة، إلا أنها يمكن أن تعرضنا لخطر الموت، أول ما يحدث بعد تعرض الجسم فجأة للماء البارد هو اللهاث المفاجئ للتنفس حيث يحتاج الجسم إلى الأكسجين.

ويعقب ذلك فرط التنفس، وهو معدل تنفس سريع أسرع بـ 10 مرات من المعدل الطبيعي، يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ والطلب على الأكسجين إلى زيادة خطر تعرض الأشخاص للغرق، حيث يمكن أن يدخل الماء إلى رئتيهم، خاصة إذا غمروا فجأة وفمهم وأنفهم تحت الماء.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم مشاعر الذعر، مما قد يؤدي إلى الارتباك الذي قد يزيد من احتمالية الغرق.

دقيقة واحدة في الماء البارد وسيتوقف قلبك عن النبض..

التعرض المفاجئ للماء البارد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة القلبية حيث يتفاعل الجسم بشكل كبير مع درجات الحرارة شديدة البرودة.

توفيت كيلي بول في 25 أبريل 2022، أثناء جلسة غمر بالمياه الباردة في نهر جويت، في أغسطس 2022، غرقت مادلين ميتزجر البالغة من العمر 17 عامًا في حمام السباحة العائلي في كاليفورنيا وهي تحاول، كما يعتقد والدها، تقليد طريقة هوف.

توفيت كيلي بول، على اليسار، في 25 أبريل 2022، أثناء جلسة غمر بالمياه الباردة في نهر جويت، في أغسطس 2022، غرقت مادلين ميتزجر، البالغة من العمر 17 عامًا، في حمام السباحة العائلي في كاليفورنيا، وهي تحاول، كما يعتقد والدها، تقليد طريقة هوف.

تضع هذه الصدمة الجسم في وضع البقاء على قيد الحياة حيث يحاول يائسًا إبطاء كمية الحرارة الهاربة والحفاظ على عمل الأعضاء الحيوية، فهو يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجسم في محاولة لوقف تسرب الحرارة التي تمنح الحياة عبر الجلد والأطراف، وفي الوقت نفسه، يرتفع معدل ضربات القلب مع تعرض العضو لضغط شديد مما يؤدي إلى ارتفاع مميت في ضغط الدم، في النهاية القصوى، يمكن أن يؤدي هذا إلى السكتة القلبية، وهو المصطلح الطبي الذي يشير إلى توقف القلب عن النبض.

تصيب هذه الحالة في الغالب الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ولكن حتى الشباب الأصحاء يواجهون فرصة بنسبة 1-3% للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يعد مقدمة للسكتة القلبية بسبب رد الفعل.

ويقول الخبراء، إن رد الفعل هذا هو جزء من سبب وفاة 60% من الأشخاص الذين يسقطون في المحيط أثناء وجودهم في البحار الباردة خلال الدقيقة الأولى، واشتهر هوف بالدفاع عن فوائد التعرض للماء البارد على جسم الإنسان،

يتضمن العرض المكون من ستة أجزاء قيام "رجل الثلج" الهولندي ويم هوف بوضع 8 متسابقين مشهورين في سلسلة من التحديات.

كان المذيع الرياضي جابي لوجان من المشاهير الآخرين الذين غطسوا في الماء البارد المثلج كجزء من العرض، وهذا في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب، حتى لدى الشباب الأصحاء، لكن ممارسة تمارين التنفس مثل التي قام بها هوف مباشرة قبل ذلك يمكن أن تزيد من هذا الخطر بمقدار 60 ضعفا، كما يحذر الخبراء، وفي غضون دقائق قليلة قد تتوقف الأطراف عن العمل، حتى تجاوز الدقيقة الأولى من صدمة الماء البارد لا يعني أنك بعيد عن الخطر.

مع استمرار الجسم في إعطاء الأولوية لأعضائك الحيوية، فإن تدفق الدم إلى الذراعين والساقين سوف يتباطأ، يؤدي هذا إلى فقدان قوة العضلات في هذه الأطراف مما قد يحد بشكل كبير من قدرة الشخص على إبقاء رأسه فوق الماء.

وقالت الصحيفة إنه اذا بقي الشخص في الماء المثلج لفترات طويلة فإنه سيبدأ في المعاناة من انخفاض حرارة الجسم، مما يؤدي إلى التعب والارتباك وبطء معدل التنفس مما قد يؤدي إلى الغرق، إلى جانب الغمر في الماء البارد، تعد تقنيات التنفس هي الركيزة الأخرى لطريقة ويم هوف.

يتضمن ذلك أخذ سلسلة من 30 نفسًا عميقًا، ثم حبس أنفاسك لأطول فترة ممكنة قبل أن تأخذ نفسًا آخر وتحبسه لمدة 15 ثانية، ويطلب من المؤيدين تكرار هذه الدورة 3 إلى 4 مرات.

يدعي هوف أنه يحارب التوتر، ويساعد الأشخاص على التعافي من التمارين بشكل أسرع، ويحسن النوم، ويساعد على تحقيق أهداف اللياقة البدنية ويعزز الإبداع والقدرات العقلية.

ومع ذلك، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الماء البارد على القلب - ويحذر هوف نفسه على موقعه على الإنترنت من أنه لا ينبغي الجمع بين الاثنين.

وقدر الخبراء أن احتمال إصابة الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بسبب الماء البارد بنسبة 1-3% يرتفع إلى 63% إذا حبسوا أنفاسهم قبل غمرهم بالمياه.

وقال البروفيسور مايك تيبتون من جامعة بورتسموث، الذي كان يدرس آثار الماء البارد على الجسم لمدة 40 عاما، لصحيفة صنداي تايمز إن الجمع بين الماء البارد وحبس النفس يمكن أن يكون خطيرا.

ما هي الوفيات المرتبطة بالماء البارد وتمارين التنفس؟

إحدى حالات الوفاة التي ربطتها العائلات الحزينة بتقنيات هوف هي وفاة كيلي بول، وهي أم لثلاثة أطفال، والتي انهارت وماتت في نهر في ديربيشاير بعد تبني هذا الاتجاه.

في أبريل 2022، انضمت الفتاة البالغة من العمر 39 عامًا إلى صديقتها فيكتوريا فيلدينج عند نهر جويت في منطقة بيك لحضور فصل دراسي مدته ساعتين حول هذه الطريقة، وبعد وقت قصير من دخول الماء البارد بدأت تشكو من الصداع قبل أن تنهار.

تم انتشالها من الماء وحاول عضو آخر في الفصل إنعاشها لكنها توفيت في مكان الحادث.

وتوصل تحقيقها إلى أنها كانت تعاني من حالة قلبية غير مشخصة وأن الماء البارد "ربما كان له تأثير على وظيفة القلب وقد يرتبط بالموت المفاجئ".

تم إصدار تقرير لمنع الوفيات المستقبلية للتحذير من أن بعض الأشخاص قد "يعانون من رد فعل فسيولوجي سلبي للغمر في الماء البارد" والذي قد يهدد حياتهم، حالة وفاة أخرى في نفس العام كانت لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مادلين ميتزجر.

في أغسطس 2022، غرقت مادلين في حمام السباحة الخاص بعائلتها في كاليفورنيا أثناء محاولتها، كما يعتقد والدها، تقليد طريقة هوف، وجد والدها، رافائيل ميتزجر، وجهها في الماء وسحبها للخارج، وحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستدعاء المسعفين لكنها توفيت للأسف.

واكتشف لاحقًا أن مادلين كانت تبحث عن هذه الطريقة منذ عام 2020، وأنها قامت بتنزيل تطبيق هوف قبل شهر واحد فقط من وفاتها.

وقد رفع والدها دعوى قضائية بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني ويسعى للحصول على أمر قضائي يمنع هوف وشركاته من الترويج لطريقة التنفس الخاصة به في كاليفورنيا.

ويقول ميتزجر إن هوف كان مهملاً في الترويج لأسلوبه وتسبب في الوفاة بسبب فشله في تحذير الناس بشكل صحيح من خطر الغرق.

إذن ما هي فوائد الغطس في حمام جليدي؟

قام هوف وعائلته ببناء إمبراطورية بملايين الجنيهات الاسترلينية باستخدام تقنياته، يزعم موقعه على الإنترنت أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وتعزيز جهاز المناعة، وتخفيف حالات مثل التهاب المفاصل، وخفض ضغط الدم، وحرق الدهون، والمساعدة في مكافحة الاكتئاب .

ومع ذلك، فإن الأدلة العلمية التي تدعم هذه الادعاءات مختلطة، تشير الدراسات إلى أن السباحة في الماء البارد لمدة 30 دقيقة يمكن أن تخفف أعراض الاكتئاب والقلق عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي ترفع المزاج مثل الدوبامين، في الواقع، يصف بعض الأطباء العامين في إنجلترا السباحة في الماء البارد على هذا الأساس.

يعتقد العلماء أن الأمر مرتبط بكيفية تضخم الدماغ أثناء نوع معين من التنفس، حيث تحبس أنفاسك بينما تحاول أيضًا الزفير بقوة، كما يحدث عند السباحة في المياه الباردة.

يمكن التخفيف من بعض مخاطر الغمر في الماء البارد عن طريق الدخول ببطء إلى الماء والسماح لجسمك بالتغلب على "صدمة" التعرض، لا تؤدي نصيحة السلامة هذه إلى إزالة المخاطر المتزايدة الناتجة عن ممارسة بعض تقنيات التنفس أو الإصابة بحالات صحية معينة.