شكرا لقرائتكم خبر عن علاج دوالى الساقين بنصائح سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

دوالى الساقين أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، أعراضها المرضية وآلامها ومظهرها قد يخلف بعض الانزعاج لدى المريض بها، وفقا تقرير نشر في موقع فارم ايزي الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الدوالى تظهر كأوردة متورمة بارزة منتفخة في الساق والقدم وخلف الركبيتن، لونها مميز قاتم ويختلف من حالة لأخرى، فمنها البنفسجى والأزرق، كلما تقدم الإنسان في العمر كلما كان أكثر عرضة للإصابة بالدوالى في الساقين.

أسباب وأعراض دوالى الساقين

هناك عوامل تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين وفقا للتقرير، فالزيادة في الوزن مع وجود تاريخ لديك في العائلة للإصابة بها يعزز من فرص الإصابة بها مبكرا، فضلا عن الحمل الذى يجعل أكثر السيدات تتعرضن للإصابة بهذه الدوالى في الساق والقدم، قد تظهر هذه الدوالى نتيجة الوقوف لمدة طويلة الاعتياد على ذهه العادة الخاطئة دون حركة وتمشية كافية، فضلا عن اضطراب الهرمونات لدي بعض الحالات، كذلك الشيخوخة، وتكون العلامات والأعراض عبارة عن تورمات في الساق والقدم مع حكة وهرش حول الدةوالى المنتفخة، فضلا عن ظهور الدوالى في مناطق متفرقة من الساق، كما أنها مؤلمة في بعض الأحيان لدى بعض المرضى، تقرحات بالجلد أو تغير لونه ؟ألى اللون البنى الداكن في بعض الحالات.

علاج الدوالى بنصائح بسيطة

مجموعة من النصائح تساعد على علاج الساقين يقدمها التقرير:

ممارسة الرياضة أحد أهم الخطوات التي ستاعد على التخلص وعلاج دوالى الساقين، من خلال ضمان سريان أفضل للدم في جميع الأوردة والشرايين، فضلا عن الحركة الجيدة لكل مناطق الجسم، ولابد من الالتزام بتدريبات جيدة مناسبة للحالة.

الاهتمام بالتمتع بوزن مثالى والبعد تماما عن كل ما يزيد الوزن ويفقد الجسم رشاقته، لإن الوزن الزائد يعيق سريان الدم في الجسم، كما أن صاحبه يصبح عرضى للإصابة بالدوالى الجديدة.

ارفع ساقيك جيدا لتعزيز سريان وحركةالدورة الدموية في الجسم والأوردة، ويمكنك وضع وسادة أو أكثر لرفع قدميك جيدا.