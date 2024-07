شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لمنع ثبات الوزن.. البداية بالتخلص من التوتر والحرص على البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That ، أنه من أكثر الأمور المزعجة عند فقدان الوزن هو تباطؤ تقدمك أو توقفه تمامًا، فقد تعتقد أنك تأكل كثيرًا أو لا تتحرك بما يكفي، ولكن هذا قد لا يكون صحيحًا، من الطبيعي أن يتباطأ فقدان الوزن بعد فترة، والخبر السار هو أن هناك طرقًا لكسر هذا الثبات والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.



تناول البروتين

عندما تبدأ في محاولة إنقاص وزنك لأول مرة، فإنك غالبًا ما تقوم بتغييرات كبيرة، ربما تقلل من السعرات الحرارية أو تبدأ في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام، في البداية، تفقد الوزن بسرعة لأنك تحرق طاقة أكثر مما تستهلكه، ولكن بعد ذلك، يدرك جسمك ذلك ويتكيف، قد يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على الطاقة أو يصبح أكثر كفاءة في التعامل مع السعرات الحرارية التي يحصل عليها، مما يجعل فقدان المزيد من الوزن أكثر صعوبة.



إذا وجدت نفسك لا تفقد وزنك على الرغم من جهودك، فلا تيأس، من المهم أن تفهم أن هذا يحدث لكثير من الناس، والمفتاح هو التحقق من عاداتك وإجراء بعض التغييرات، حاول تعديل نظامك الغذائي أو تنويع روتين التمارين الرياضية، والأهم من ذلك، تذكر أن تتحلى بالصبر مع نفسك.

إليك بعض النصائح لمساعدتك على التغلب على ثبات وزنك.. 1.تحقق من كمية البروتين التي تتناولها..

يلعب البروتين دورًا حاسمًا في إنقاص الوزن لأنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء نقص السعرات الحرارية في الجسم، وهذا مهم لأنه عندما تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، فقد يحرق جسمك أيضًا العضلات للحصول على الطاقة، تأكد من دمج البروتين في كل وجبة خفيفة، مثل تناول البيض والفاصوليا في الإفطار والزبادي في الوجبات الخفيفة.

2.قم بتغيير روتين التمارين الرياضية..

إذا وصلت إلى مرحلة ثبات الوزن، فقد يؤدي تغيير روتين التمرين في بعض الأحيان إلى إحداث فرق كبير، يمكن أن تساعد إضافة جلسات تدريب القوة عدة مرات في الأسبوع في بناء العضلات، مما قد يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويدعم فقدان الوزن.

سواء كان الأمر يتعلق بتجربة تمارين جديدة، أو زيادة كثافة التمارين، أو مجرد الالتزام بجدول تمرين ثابت، فإن إيجاد طرق للحفاظ على تحدي جسمك هو المفتاح لكسر ثبات الوزن.

3.راقب اختياراتك للمشروبات..

يتجاهل العديد من الأشخاص السعرات الحرارية الموجودة في مشروباتهم، ولكنها قد تتراكم بسرعة، إذا كنت تعاني من فقدان الوزن، فألق نظرة على ما تشربه طوال اليوم. يمكن أن تكون المشروبات مثل الحليب والمشروبات السكرية غنية بالسعرات الحرارية، اختر الماء كمصدر رئيسي للترطيب، وكن حذرًا بشأن كيفية تأثير المشروبات الأخرى على تناول السعرات الحرارية.

4. التخلص من مستويات التوتر..

يمكن أن يكون التوتر عاملاً رئيسيًا في ثبات الوزن، مثل زيادة مستويات الهرمونات، مثل الكورتيزول، الذي يمكن أن يؤثر على زيادة الوزن، يمكن أن يساعدك إيجاد طرق صحية لإدارة التوتر، مثل ممارسة الرياضة أو التأمل أو التحدث إلى صديق، في البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف إنقاص الوزن، في المرة القادمة التي تجد نفسك فيها تتناول الطعام عندما تكون متوترًا، خذ لحظة للتفكير فيما إذا كنت جائعًا حقًا أو إذا كانت هناك طريقة أخرى للتعامل مع التوتر.

5.اجعل وجباتك أكثر إشباعا...

عندما تحاول إنقاص وزنك، فإن الشعور بالجوع بين الوجبات قد يعرقل تقدمك، ركز على تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والحبوب الكاملة في وجباتك لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، من خلال اختيار الأطعمة المغذية، يمكنك تقليل إغراء الإفراط في تناول الطعام ودعم جهودك في إنقاص الوزن.

6. تناول وجبة خفيفة ذكية..

يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة وسيلة مفيدة للحد من الجوع بين الوجبات، ولكن يجب اختيارها بحكمة، اختر الوجبات الخفيفة التي تجمع بين الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين، مثل الفاكهة مع الزبادي أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الجبن، يمكن أن توفر هذه الوجبات الخفيفة المتوازنة الطاقة المستدامة وتساعد في إبعاد الرغبة الشديدة في تناول الطعام.