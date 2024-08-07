شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تمارين فعالة لشد الكتف لتخفيف الألم وتحسين الوضعية والان مع تفاصيل الخبر

يقضي الكثير منا ساعات طويلة متكئين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف، مما قد يؤدي إلى تيبس وآلام في الكتفين. ولكن لا تخف، فالتخفيف من هذه الآلام ليس بالأمر الصعب و دمج تمارين التمدد في روتينك اليومي قد يساعدك على إرخاء عضلات الكتف المشدودة، وتحسين المرونة، وتقليل الانزعاج. وسوف يساعدك ذلك على التخلص من آلام الكتف والاسترخاء من خلال اتباع تمارين تمدد الكتف السهلة والفعالة هذه والتي يمكنك القيام بها في أي مكان وفي أي وقتوفقا لما نشره موقع healthshots

وتمارين التمدد هي حركات لطيفة تساعد على إطالة عضلاتك وتحسين مرونتك. وتساعد هذه التمارين على تقليل التوتر وزيادة نطاق حركتك وحتى تعزيز مستويات الطاقة لديك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين التمدد المنتظمة في منع الإصابات وتحسين الوضعية وتعزيز الصحة العامة

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتمارين تمديد الكتف والتي يجب أن تعرفها:



1. يخفف الألم

يساعد التمدد المنتظم على تخفيف الشد والألم في عضلات الكتف، والذي يحدث غالبًا بسبب الجلوس لفترات طويلة أو الحركات المتكررة، ويمكن أن يسبب التوتر في عضلات الكتف الصداع. يمكن أن يساعد التمدد على استرخاء هذه العضلات، مما يوفر الراحة من الصداع .

2. يحسن المرونة

تمارين التمدد هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتعزيز المرونة، حيث تشير الأبحاث إلى أن مدة تدخلات التمدد تؤثر بشكل كبير على فعاليتها، ويعمل التمدد المستمر على تحسين مرونة كتفك للتحرك بسهولة في جميع الاتجاهات، مما يقلل من التصلب وعدم الراحة.

3. يمنع الإصابة

يساعد التمدد على تقوية العضلات التي تدعم مفصل الكتف، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل مثل تمزق عضلة الكفة المدورة. كما يمكن أن يساعد التمدد المنتظم أيضًا في منع إصابات الإجهاد المتكررة، والتي تعد شائعة في أنشطة مثل السباحة والتنس ورفع الأثقال.

4. يعزز وضعية أفضل

يمكن أن تؤدي عضلات الكتف المشدودة إلى وضعية سيئة . حيث تعد تمارين التمدد طريقة ممتازة لتحسين الوضعية من خلال تقليل التوتر العضلي وزيادة نطاق الحركة، مما قد يساعدك على أداء الأنشطة البدنية بشكل أفضل، ويمكن أن تساعد تمارين تمدد الكتف في تقليل آلام الرقبة من خلال تحسين المحاذاة العامة.

تمارين لشد الكتف للتخلص من التصلب



1. لفات الكتف

الخطوة 1: قف على حصيرة مع مباعدة قدميك بمسافة تساوي عرض الكتفين.

الخطوة 2: استرخي كتفيك واسمح لذراعيك بالتدلي بحرية.

الخطوة 3: قم بتحريك كتفيك ببطء إلى الأمام والخلف بطريقة دائرية.

الخطوة 4: كرر التمرين 10 مرات في كل اتجاه.

2. دوائر الذراع

الخطوة 1: قف على حصيرة مع مباعدة قدميك بمسافة تساوي عرض الكتفين.

الخطوة 2: مد ذراعيك بشكل مستقيم إلى الجانبين، على مستوى الكتفين.

الخطوة 3: اصنعي دوائر صغيرة بذراعيك، وقومي بزيادة حجم كل دائرة تدريجيًا.

الخطوة 4: كرر 10 مرات في كل اتجاه.

3. التمدد عبر الجسم

الخطوة 1: قف بشكل مستقيم، مع وضع قدميك منفصلتين بمقدار عرض الكتفين.

الخطوة الثانية: مد ذراعك عبر جسمك، كما لو كنت تحاول لمس لوح الكتف المعاكس.

الخطوة 3: قم بسحب ذراعك أقرب إلى جسمك باليد المعاكسة.

الخطوة 4: استمر لمدة 15-30 ثانية ثم قم بالتبديل بين الذراعين.







