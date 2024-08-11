شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الضمور البقعى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الضمور البقعى في الأطفال أحد أهم المشكلات التي تصيب الرؤية والإبصار، من المشكلات الصحية المعروفة، ولها الكثير من العلامات والأعراض، وفقا لتقرير نشر في موقع icrcat فإن هذا المرض من أمراض الشبكية الشهيرة، التي تعد أحد أهم المشكلات الجينية الوراثية، قد تسبب تدريجيا مشكلات حادة في الإبصار، وهو عبارة عن تدهور حاد وسريع في مركز الرؤية المركزية للعين، مما يؤثر على حدة الرؤية وقوة الإبصار لديهم.

هذا المرض وراثى حسبما يوضحه التقرير، ينتقل عبر الأجيال من الآباء للأبناء في العائلة الواحدة، الأعراض والعلامات لهذه المشكلة يعانى منها الكثير من الأطفال، وتظهر عليهم بشكل واضح، وقد تظهر هذه العلامات إما في مرحلة الطفولة أو تظهر في مرحلة البلوغ والمراهقة بشكل واضح.

مثل:

-يعانى الطفل كثيرا عند القراءة ورؤية إشارات المرور على سبيل المثال، فضلا عن الحدة والدقة في الرؤية والبصر أيضا تصبح متضررة وغير دقيقة.

-رؤية مشوشة غير دقيقة يعانى خلالها الطفل من مواقف كثيرة غير واضحة.

-يعانى بعض الأطفال من مشكلة عند رؤية الضوء، وعند النظر إليه.

-يعانى بعض الأطفال من ظهور بقعة صفراء أو عدة بقع تظهر واضحة عند الرؤية.

-صعوبة في التمييز بين الألوان ويعانى الطفل من رؤيتهم وإدراكهم مما يسبب له صعوبات في المدرسة.

-بعض البقع الرمادية قد يعانى بعض الأطفال من رؤيتها.

-التحسس تجاه الضوء أو بعضه.