شكرا لقرائتكم خبر عن عادات طعام يومية تسبب عسر الهضم .. إزاى تاكل بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

الكثير يترك نفسه لممارسة عادات غير صحية، تؤثر سلبا في النهاية على صحته العامة، وصحته الهضمية بشكل خاص، مثلما ذكر تقرير نشر في موقع livewelldorset، والذى أشار إلى أن هناك الكثير من العادات غير الصحية التي تصبح سببا في العسر الهضمى واضطراب امتصاص الطعام، والشعور بالثقل في المعدة، واضطراب الهضم بشكل عام.

ومن أبرز العادات غير الصحية المضرة بالهضم والمعدة، تلك التي تتعلق بـ:

ـ تناول الطعام دون تركيز أو وعى أو تحديد للكميات.

ـ كثرة تناول الطعام غير الصحى والحلوى المصنعة والسكريات المضافة كلها من العادات غير الصحية التي تؤثر على صحة المعدة والامتصاص.

ـ تناول الطعام بشكل متسارع دون ترك الفرصة للمضغ الجيد.

ـ الإفراط في تناول الطعام سواء صحى أو غير صحى، فالكميات الكبيرة غير صحية.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد بخيت استشارى الباطنة قصر العينى إن الهضم الجيد يحتاج لعادات طعام جيدة، أي إخلال بها يخل بطبيعية الهضم والامتصاص، مما يخلف العسر الهضمى الشهير الذى يصيب الكثيرين، فضلا عن صعوبة امتصاص عناصر الطعام واضطراب التمثيل الغذائى لها، فضلا عن التأثير على قوة الجسم بالكامل .

ونصح بضرورة الاهتمام بهذه العادات الصحية:

ـ التركيز على تحديد كم وكيف للطعام بخطة غذائية ونوعيات طعام يومية صحية تساعدك على تعزيز هضمك.

ـ تقليل كميات الدقيق والسكريات في الطعام يعزز من الهضم.

ـ زيادة الأطعمة التي تحفز الهضم وتحسن جدار المعدة مثل الزبادى واللبن الرائب.

ـ الكشف عن الإصابة بأى مشكلة تحسسية تجاه الطعام ومحاولة تجنبها.