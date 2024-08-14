شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يمكنك التحدث عنها مع طبيبك النفسى فى جلسة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

كثير من الناس لا يعرفون المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية التي تزعجهم، قد تشعر بالخجل من الانفتاح على أفكارك ومشاعرك أمام شخص آخر، وقد تكون عاجزًا عن التعبير عن رأيك لأن هذا قد يكون مرهقًا أمام المعالج النفسي، ووفقًا للخبراء، أنت لست وحدك ، فى هذا التقرير نتعرف على أشياء يمكنك التحدث عنها مع طبيبك النفسى فى جلسة العلاج، بحسب موقع تايمز ناو.

ابدأ بمشاعرك

إذا كنت لا تعرف ماذا تتحدث عنه، فابدأ بما تشعر به، قد تشعر بالحزن أو الغضب أو الاكتئاب أثناء النهار، أو إذا لم تكن تشعر بالرضا عن شيء ما، فيمكنك مناقشة ذلك. يقترح معظم الخبراء التركيز على المشاعر الحالية بدلاً من التكهن بالماضي، مما قد يربكك أكثر.

يشجع العديد من المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين أيضًا عملائهم على البدء في التنفيس مما يساعدهم على الانفتاح إلى حد كبير.

تحدث عن العلاقات

لا تحتاج إلى الالتحاق بالعلاج بسبب مشاكل العلاقات. ومع ذلك، لتكوين رابطة مريحة مع معالجك أو مستشارك، يمكنك التحدث عن العلاقات بشكل عام. سيساعدك ذلك أيضًا على الانفتاح عليهم بشأن علاقاتك السابقة، وعلاقاتك مع عائلتك، والدعم، والحب الذي تتلقاه من عائلتك وأصدقائك. كما يمنحهم فكرة عن مدى صعوبة الانفتاح فيما يتعلق بمشاعرك.

يقول الخبراء إن العلاقات مهمة لصحتك العقلية، وتلعب دورًا مهمًا في مزاجك ومشاعرك على أساس يومي. لذا، إذا كنت تتجنب المكالمات من عائلتك على الرغم من أنك تشترك في رابطة جيدة معهم، فأخبر معالجك، وربما يمكنكما استكشاف سبب تجنبك لهم.

من المهم إخبار معالجك بمشاكل العلاقات السابقة حتى يتمكن من ربط النقاط بسلوكك الحالي. يقول الخبراء إن العلاج النفسي يساعد في معالجة مشاعرك الحالية التي تتراكم أو التي تركت دون حل.

تجنب الأفكار والصراعات

كل شخص لديه أسرار مظلمة - بعض الأفكار والمشاعر التي قد لا ترغب في مشاركتها مع أي شخص، أو حتى تشعر بالغباء بشأنها. ومع ذلك، يجب عليك التحدث عن هذه مع معالجك دون الحكم على نفسك أو الشعور بما قد يفكر فيه عنك.

يقول الخبراء إن المحادثات غير المريحة والصعبة تتفاقم وتزداد سوءًا بمرور الوقت. يجب اعتبار العلاج النفسي مكانًا آمنًا للتحدث عن الأشياء التي قد تتجنبها بخلاف ذلك.

ما إذا كان العلاج النفسي يعمل لصالحك

هناك أوقات قد لا تشعر فيها بأي تقدم في جلسات العلاج وأن المعالج النفسي ليس هو الشخص المناسب. يعتقد الخبراء أنه من الطبيعي وليس من الضروري أن يقدموا أي مساعدة.

يتبع جميع المعالجين النفسيين مناهج مختلفة – بعضهم مباشر بينما يفضل البعض الآخر أدوات أخرى. ومع ذلك، إذا لم تحصل على ما تحتاجه، ولم تكن راضيًا عن الطريقة التي يتقدم بها علاجك، فيمكنك الانتقال إلى معالج نفسي آخر.

