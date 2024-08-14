الغذاء والدواء الأميركية توافق على أول دواء بخاخ أنفي لعلاج الحساسية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA على دواء جديد يوفر الراحة للمرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة دون وخزهم.

ذكرت إدارة الغذاء والدواء فى بيان أنها وافقت على أول " رذاذ أنفي " لعلاج الحساسية المفرطة، وهو شكل خطير يهدد الحياة من ردود الفعل التحسسية يحدث في غضون دقائق من التعرض لمسببات الحساسية، بما في ذلك الحساسية المفرطة المهددة للحياة، لدى المرضى البالغين والأطفال الذين يزنون (30 كيلوجرامًا) على الأقل".

قال الدكتور كيلي ستون، المدير المساعد لقسم أمراض الرئة والحساسية والرعاية الحرجة في مركز تقييم الأدوية والبحث التابع لإدارة الغذاء والدواء، أن بخاخ الأدرينالين الأنفي يمكن استخدامه في "العلاج الطارئ"، لتفاعلات الحساسية من النوع الأول، بما في ذلك تلك التي تهدد الحياة (الحساسية المفرطة)، في "المرضى البالغين والأطفال".

متى تحدث ردود الفعل التحسسية؟

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن تحدث الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي لدى الشخص بشكل غير طبيعي مع أي مادة، الحساسية المفرطة هي دائمًا حالة طبية طارئة يمكن أن تؤثر على أجزاء متعددة من الجسم، وعادةً، يُلاحظ أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة يمكن لأشخاص آخرين تناولها دون أي مشاكل؛ يمكن أيضًا لبعض الأدوية ولدغات الحشرات أن تسبب الحساسية المفرطة.

تظهر الأعراض، في غضون دقائق من التعرض، وتشمل هذه الأعراض الحكة والتورم والشرى والقيء ومشاكل التنفس والدوار وحتى فقدان الوعي، وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن الأدرينالين هو العلاج الوحيد المنقذ للحياة، والذي كان متاحًا في السابق فقط على شكل حقنة والآن، سوف يتغير هذا.

كيف يعمل البخاخ؟

في بيانها الصحفي، ذكرت إدارة الغذاء والدواء أن العقار عبارة عن رذاذ أنفي "جرعة واحدة" يتم إعطاؤه في فتحة أنف واحدة، وكما هو الحال مع حقن الأدرينالين، يمكن إعطاء جرعة ثانية باستخدام رذاذ أنفي جديد في نفس فتحة الأنف إذا لم يُظهِر المريض أي تحسن، أو إذا ساءت أعراضه.

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