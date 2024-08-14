شكرا لقرائتكم خبر عن تناول اللحوم الخالية من الدهون يساعدك فى إنقاص الوزن.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، أحدها اللحوم الخالية من الدهون وهناك أنواع مختلفة من اللحوم الخالية من الدهون المتوفرة وتشمل؛ الدجاج والديك الرومي فى هذا التقرير نتعرف على كيف تساعد اللحوم الخالية من الدهون في إنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تساعد اللحوم الخالية من الدهون في إنقاص الوزن

قد يكون إنقاص الوزن أمرًا صعبًا. يجب على الشخص مراقبة نظامه الغذائي والنوم جيدًا وإدارة التوتر من بين أمور أخرى.

في مثل هذه الحالات، يتبين أن بعض نصائح إنقاص الوزن مفيدة لأنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد بسهولة. هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة. أحد هذه الأطعمة هو اللحوم الخالية من الدهون.

هناك أنواع مختلفة من اللحوم الخالية من الدهون المتوفرة وتشمل؛ الدجاج والديك الرومي هذه غنية بالبروتين وتمنحك أيضًا العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. الفيتامينات والمعادن مفيدة للحفاظ على مستويات ضغط الدم وصحة القلب وغيرها. كما أنها مفيدة لفقدان الوزن.

إليك كيف يمكن للحوم الخالية من الدهون أن تساعد في إنقاص الوزن.

اللحوم الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج والديك الرومي والأسماك منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي ولكنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى. هذا يجعل هذه الخيارات أسهل في خلق عجز في السعرات الحرارية وهو أمر مهم لفقدان الوزن.

اللحوم الخالية من الدهون هي خيارات جيدة للبروتين عالي الجودة. تلعب البروتينات دورًا مهمًا في إدارة الوزن، فهي أكثر إشباعًا من الكربوهيدرات أو الدهون مما يساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول. يساعد هذا أيضًا في تقليل مخاطر الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي، يساعدك على تقليل تناول السعرات الحرارية. كما أن البروتينات مفيدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

يتمتع البروتين بتأثير حراري أعلى للطعام (TEF) مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. TEF هو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الهضم. هذا يعني أن جسمك ينفق المزيد من الطاقة في هضم واستقلاب البروتين. تساعد اللحوم الخالية من الدهون أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن، هناك خطر فقدان كتلة العضلات جنبًا إلى جنب مع الدهون. ومع ذلك، فإن اللحوم الخالية من الدهون تمنحك البروتين الذي يساعد في الحفاظ على أنسجة العضلات الخالية من الدهون. يعد الحفاظ على كتلة العضلات أمرًا مهمًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، حتى في حالة الراحة.

تحتوي اللحوم الخالية من الدهون على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة بقطع اللحوم الأكثر دهنية. يمكن أن يؤدي تناول الدهون المشبعة إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى، بما في ذلك أمراض القلب. يمكن أن يساعد تناول اللحوم الخالية من الدهون في تقليل تناولك للدهون غير الصحية، وبالتالي تقليل استهلاكك الكلي للسعرات الحرارية وتحسين صحة القلب.

على الرغم من أن اللحوم الخالية من الدهون منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك وفيتامينات ب، وكلها مهمة للصحة العامة. تساعد هذه العناصر الغذائية في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، والتي تعد مهمة أثناء إنقاص الوزن.