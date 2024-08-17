شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الرئة بعد معاناة الفنان أحمد صيام والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان أحمد صيام فى حوار له مؤخرًا على إحدى القنوات التليفزيونية عن معاناته مع سرطان الرئة، وذلك منذ عام 2007، كما كشف عن معاناته أثناء تلقى العلاج الكيماوي، مؤكدًا أن العملية الجراحية لم تكن بصعوبة العلاج الكيماوي، مؤكدًا أنه عانى من سرطان الرئة بسبب التدخين، إذ كان يدخن بشراهة كبيرة نحو 6 علب سجائر في اليوم الواحد، وهو ما سبب له المرض، حيث شعر صباح يوم من الأيام بسعال شديد مع اهتزاز في الرؤية، وفور علمه بالمرض على فص من فصوص الرئة لتتم إزالته ثم يتعرض لجلسات الكيماوي بعدها.

وفى هذا الشأن، نقدم كل ما تحتاج معرفته عن سرطان الرئة، من عوامل وأسباب وأعراض الإصابة بالمرض وكذلك طرق العلاج والوقاية، حسبما أفاد تقرير موقع "medlineplus".

ما سرطان الرئة؟

سرطان الرئة يتشكل في أنسجة الرئة، وعادة في الخلايا التي تبطن الممرات الهوائية، وهناك نوعان رئيسيان: سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وينمو هذان النوعان بشكل مختلف ويتم علاجهما بشكل مختلف، ويعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو النوع الأكثر شيوعًا.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الرئة، ولكن هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة به:

- التدخين

هذا هو عامل الخطر الأكثر أهمية لسرطان الرئة، حيث يسبب تدخين التبغ حوالي 9 من أصل 10 حالات من سرطان الرئة لدى الرجال وحوالي 8 من أصل 10 حالات من سرطان الرئة لدى النساء، وكلما زاد عدد سنوات التدخين وزاد عدد السجائر التي تدخنها يوميًا، زاد خطر إصابتك بالمرض، لذلك إذا أقلعت عن التدخين، فسيكون خطر إصابتك أقل مما لو كنت قد واصلت التدخين، لكنك ستظل معرضًا لخطر أعلى من الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

- التدخين السلبي

وهو مزيج من الدخان المنبعث من السجائر والدخان الذي يتنفسه المدخن، وعندما تستنشق دخان السجائر السلبي، فإنك تتعرض لنفس العوامل المسببة للسرطان مثل المدخنين، وإن كانت بكميات أقل.

- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

- التعرض للأسبستوس أو الزرنيخ أو الكروم أو البريليوم أو النيكل أو السخام أو القطران في مكان العمل.

- التعرض للإشعاع، مثل العلاج الإشعاعي للثدي أو الصدر، أو بعض اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب.

- عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

- تلوث الهواء

وتشير الدراسات إلى أن العيش في مناطق ذات مستويات أعلى من تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ما أعراض سرطان الرئة؟

ألم أو انزعاج في الصدر

السعال الذي لا يختفي أو يزداد سوءًا بمرور الوقت

سعال الدم

صعوبة في التنفس

الصفير

بحة في الصوت

فقدان الشهية

فقدان الوزن دون سبب معروف

أشعر بالتعب الشديد

صعوبة في البلع

تورم في الوجه

أو أوردة في الرقبة

كيف يتم تشخيص سرطان الرئة؟

الخضوع للفحص الجسدى من جانب الطبيب في البداية، وقد يطلب إجراء بعض اختبارات التصوير، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب للصدر، وقد يطلب إجراء فحوصات معملية، بما في ذلك اختبارات الدم والبلغم، وقد يتطور الأمر لإجراء عملية أخذ خزعة من الرئة، وإذا كنت مصابًا بسرطان الرئة، فسيقوم طبيبك بإجراء اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان المرض قد انتشر عبر الرئتين والعقد الليمفاوية وبقية الجسم، وهذا ما يسمى تحديد المرحلة، إن معرفة نوع ومرحلة سرطان الرئة الذي تعاني منه يساعد طبيبك في تحديد نوع العلاج الذي تحتاجه.

إذا كنت تعاني من سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، فقد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبار جيني للبحث عن تغيرات جينية معينة (متغيرات) في خلايا السرطان لديك، قد تساعد نتائج الاختبار في توجيه العلاج.

ما علاجات سرطان الرئة؟

بالنسبة لمعظم المرضى المصابين بسرطان الرئة، لا تؤدي العلاجات الحالية إلى علاج السرطان، حيث يعتمد علاجك على نوع سرطان الرئة الذي تعاني منه، ومدى انتشاره، وصحتك العامة، وعوامل أخرى، وقد تتلقى أكثر من نوع واحد من العلاج.

وقد تشمل علاجات سرطان الرئة ما يلي

الجراحة

العلاج الكيميائي

العلاج الإشعاعي

العلاج المناعي

العلاج بالليزر، والذي يستخدم شعاع الليزر لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الضوئي الديناميكي (PDT)، والذي يستخدم الدواء ونوع معين من ضوء الليزر لقتل الخلايا السرطانية.

تركيب الدعامة بالمنظار، والتى تساعد في فتح مجرى الهواء المسدود بسبب الأنسجة غير الطبيعية.

الجراحة بالتبريد، والتي تستخدم أداة للكي الكهربائي، وهو علاج يستخدم مسبارًا أو إبرة يتم تسخينها بواسطة تيار كهربائي لتدمير الأنسجة غير الطبيعية.

هل يمكن الوقاية من سرطان الرئة؟

قد يساعد تجنب عوامل الخطر في الوقاية من سرطان الرئة، على النحو التالى:

الإقلاع عن التدخين

تقليل التعرض للمواد الخطرة في العمل.