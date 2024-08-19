شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح: هذا اللقاح يحمى من جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

أصبح فيروس جدرى القرود حديث العالم ومصدر قلق عالمي كبير، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس جدرى القرود في عدد من الدول الأفريقية، وهو الأمر الذى يتطلب التركيز خلال الفترة الحالية على التوعية من مخاطر وطرق انتقال الفيروس لتعزيز طرق الحماية.

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، عن أن البعض قد يخلط بين فيروس الجدرى وفيروس الجديرى المائى، ولكن فيروس الجدرى هو فيروس كان موجود سابقًا، وجدري القرود هو فيروس آخر من فيروسات الجدري وهو وثيق الصلة بفيروس الجدري الذي يسبب الجدري، وبسبب أوجه التشابه بين الفيروسات، فقد ثبت أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85٪ في منع جدري القرود.

وأضاف استشارى الحساسية والمناعة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن فيروس جدرى القرود الذى يطلق عليه اسم Pox هو فيروس مختلف تمام عن فيروس الجديرى المائى الذى يصاب به الأطفال في عمر مكبر، ولقاحه لا يحمى من جدرى القرود.

وأشار إلى أن اللقاح الذى يحمى بنسبة 85% من الإصابة بجدرى القرود، هو لقاح الجدرى الذى كان موجودًا وانتهى في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بفضل اللقاح المضاد له، وهو اللقاح الذى يختلف تمامًا عن لقاح الجديرى المائى، بالتالى التطعيم أو الإصابة ضد الجديرى المائي الآن لا يحمى من الإصابة بفيروس جدرى القرود.

ولكن الجدرى مع انتهاء المرض أصبح لا يوجد له لقاح حاليًا ضده، ولكن يوجد هذا اللقاح لدى منظمة الصحة العالمية مع بعض الدول التي تصنف بأنها معرضة لخطر الإصابة بجدرى القرود، وحال انتشار فيروس جدرى القرود وأصبح وباء عالميا، يمكن اللجوء لاستخدام لقاح الجدرى ويمكن أن يعمم استخدامه بجميع دول العالم.