شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الكمية من الكافيين قد تسبب نوبة قلبية.. حتى لو كنت بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الإفراط في تناول القهوة ضارًا بصحة قلبك، حيث يؤدي تناول أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، وفقًا لدراسة جديدة.

ووفقًا للباحثين، فإن استهلاك الكافيين بانتظام يزعج الجهاز السمبثاوي، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب.

وتعد القهوة من أكثر المشروبات الممتعة في جميع أنحاء العالم، حيث إن القهوة مليئة بالمواد التي تساعد في الحماية من الحالات الأكثر شيوعًا لدى النساء، بما في ذلك مرض الزهايمر وأمراض القلب، كما تساعد في إنقاص الوزن، وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهابات بسبب المستويات العالية من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، فإن شرب الكثير منها يمكن أن يكون ضارًا.

قالت الدكتورة نانسي كاجاثارا، المؤلفة الرئيسية للدراسة في كلية زيدوس الطبية ومستشفى داهود، الهند: "قد يؤدي استهلاك الكافيين بانتظام إلى اضطراب الجهاز السمبثاوي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب".

وقالت كاجاثارا إن فريقها قام بقياس ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب لـ 92 بالغًا سليمًا بعد إجراء اختبار خطوة لمدة ثلاث دقائق.

وكان المشاركون في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا وكان ضغط دمهم طبيعيًا في بداية التجارب. كشفت الدراسة أن ما يقرب من 20 % من المشاركين استهلكوا أكثر من 400 ملج من الكافيين يوميًا، وهو ما يعادل حوالي أربعة أكواب عادية من القهوة، أو عشر علب من الصودا.

تعتمد تأثيرات الإفراط في تناول الكافيين على الحساسية الفردية

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على الرغم من أن 400 ملج من الكافيين يوميًا لا يرتبط عمومًا بالآثار السلبية، إلا أن بعض الأشخاص أكثر حساسية لأن الكافيين يتم استقلابه بمعدلات مختلفة.

ما هو الكافيين وكيف يؤثر على صحة قلبك؟

الكافيين هو منبه للجهاز العصبي المركزي يوجد بشكل طبيعي في أكثر من 60 نباتًا، بما في ذلك حبوب البن والشاي والشوكولاتة، كما يتم إضافته صناعيًا إلى العديد من الأطعمة والمشروبات والأدوية، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ومسكنات الألم.

وفقًا للأطباء، يسبب الكافيين ارتفاعًا قصير المدى في ضغط الدم، وخاصة عند الأشخاص الذين لا يشربونه كثيرًا.

يحدث ذلك لأنه يحجب مستقبلات الأدينوزين في الشريان الأورطي - مما يؤدي إلى زيادة مستويات الأدينوزين في الجسم، مما يحفز المستقبلات التي تزيد من النغمة الودية، والكاتيكولامينات، وإفراز الرينين. كل هذا يسبب ارتفاعًا في مستويات ضغط الدم.

يزيد الكافيين أيضًا من معدل ضربات القلب عن طريق التسبب في إطلاق النورادرينالين والنورادرينالين.

في كثير من الحالات الأخرى، يرتبط الكافيين أيضًا بالرجفان الأذيني - مما يسبب معدل ضربات قلب سريع مع الاستهلاك المستمر.

طرق العناية بصحة قلبك

وفقًا للخبراء، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية صحتك والأوعية الدموية. بعض هذه الطرق تشمل:

-تقول الدراسات أن زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون غير الصحية في الدم. لذا، إذا كنت تحمل دهونًا إضافية حول خصرك، فقد حان الوقت لإجراء تعديلات على نمط حياتك.

-يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للذوبان في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السيئ. لذا، تناول الكثير من الشوفان والفاصوليا والشعير والتفاح والكمثرى والأفوكادو.

تقول الدراسات إن تقليل عدد ملاعق الملح يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. الملح هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لأنه يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يجب أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى في يومك، لذا، قم بدمج المكونات المغذية مثل الحبوب الكاملة والحبوب والمكسرات أو زبدة الفول السوداني والفواكه والخضروات.