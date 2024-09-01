شكرا لقرائتكم خبر عن الخلايا الجذعية تقدم آمالاً لعلاج العقم.. اعرف إزاي والان مع تفاصيل الخبر

تطورات جديدة شهدها الطب الحديث فيما يتعلق بـ العقم عند الرجال حيث يمكن التعامل بشكل أفضل مع هذه القضية المعقدة ويمكن لبعض الابتكارات علاج الخلل الهرموني الذي يمكن أن يسبب العقم عند الرجال وفقا لما نشره موقع healthshots.

الهرمونات تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الجهاز التناسلي الذكري، وتعمل الهرمونات الرئيسية مثل التستوستيرون والهرمون الملوتن (FSH) على تسهيل إنتاج الحيوانات المنوية ونضجها، وعندما تكون هذه الهرمونات غير متوازنة، فقد يؤدي ذلك إلى العقم.

ما العوامل التي تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني لدى الرجال؟

العوامل التالية هي العوامل الرئيسية:

الأمراض: يمكن للاضطرابات مثل قصور الغدد التناسلية أو فرط هرمون البرولاكتين أو خلل الغدة الدرقية أن تعطل التوازن الطبيعي للهرمونات لدى الرجال.

اختيارات نمط الحياة: من المعروف أن السمنة والتوتر والتعرض للسموم البيئية تؤثر على أداء الهرمونات.

الأدوية: يوضح الطبيب أن الهرمونات قد تتعرض للاضطراب أيضًا بسبب بعض الأدوية مثل المنشطات أو علاجات الأمراض المزمنة.

دور الطب التجديدي في علاج الخلل الهرموني

والطب التجديدي يتعامل مع إصلاح الأنسجة والأعضاء التالفة باستخدام آليات الشفاء الخاصة بالجسم، ولعلاج الذكور الذين يعانون من العقم بسبب خلل هرموني، تقدم الخلايا الجذعية آمالاً كبيرة من خلال تقنيات الطب التجديدي".

العلاج بالخلايا الجذعية

إن العلاج بالخلايا الجذعية هو أحد "أكثر المجالات الواعدة" في الطب التجديدي، ومن الممكن أن نعيد التوازن الهرموني الطبيعي لدى الرجال باستخدام الخلايا الجذعية. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخلايا الجذعية المتوسطة لتجديد أنسجة الخصية التالفة، وبالتالي تحسين إنتاج هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية على التوالي".

العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

يعد العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية طريقة مبتكرة أخرى. يتم استخلاص البلازما الغنية بالصفائح الدموية من دم المريض نفسه، وهي تحتوي على عوامل نمو تحفز إصلاح الأنسجة وتجديدها.

التعديل الهرموني

كما يدرس الطب التجديدي استخدام "الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا" لتصحيح أوجه القصور والاختلالات. وعلى عكس الهرمونات الاصطناعية، فإن الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا متطابقة كيميائيًا مع الهرمونات البشرية الطبيعية؛ وبالتالي فهي تقلل من احتمالات الآثار الضارة. ويمكن تخصيص الهرمونات البديلة المتطابقة بيولوجيًا وفقًا لمجموعة الاختلالات التي يعاني منها الشخص لاستعادة التوازن وكذلك لتحسين الإنجاب".