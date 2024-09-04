شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 فواكه تجنبك آلام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تكون الدورة الشهرية وقتًا صعبًا بالنسبة للعديد من النساء، وغالبًا ما تجلب الانزعاج مثل الانتفاخ والتقلصات والتعب وتقلبات المزاج، وفي حين أن مسكنات الألم أحد العلاجات الشائعة، فإن تعديل نظامك الغذائي يمكن أن يوفر أيضًا راحة كبيرة، ويمكن أن تكون الفاكهة، على وجه الخصوص، مفيدة بشكل لا يصدق خلال هذا الوقت، نظرًا لاحتوائها على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والسكريات الطبيعية، ويمكن أن تساعد الفاكهة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية والحفاظ على مستويات الطاقة وتعزيز الصحة العامة، وفقًا لموقع "WEBMD".

لماذا تعد الفاكهة ضرورية أثناء الدورة الشهرية؟غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي الفاكهة على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التعب والخمول الذي غالبًا ما تعاني منه أثناء الدورة الشهرية، فهى توفر مصدرًا طبيعيًا للطاقة وتساعد في تجديد العناصر الغذائية المفقودة بسبب نزيف الحيض.

الترطيب

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، ويعد البقاء رطبًا أمرًا بالغ الأهمية أثناء الدورة الشهرية لأنه يساعد في تقليل الانتفاخ ويمنع احتباس الماء.

تعزز مستويات الحديد

الفواكه مثل التفاح والرمان والزبيب غنية بالحديد وتساعد على تجديد مستوياته في الجسم، والتي يمكن أن تنخفض بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، لذلك يعد الحفاظ على مستويات الحديد الكافية أمرًا ضروريًا لتجنب فقر الدم والحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.

تسكين الآلام بشكل طبيعي

تحتوي بعض الفواكه على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية، مثل الموز فهو غني بفيتامين ب6 والمغنيسيوم، مما يساعد في تخفيف تقلصات العضلات.

تنظيم عملية الهضم

تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على الهضم والوقاية من الإمساك الذي تعاني منه بعض النساء أثناء الدورة الشهرية، كما أن الجهاز الهضمي السليم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الانتفاخ خلال هذه الفترة.

وفيما يلى.. 5 فواكه مفيدة بشكل خاص أثناء الدورة الشهرية:الموز

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب6، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث يساعد المحتوى العالي من المغنيسيوم على تقليل تقلصات العضلات، بينما يساعد فيتامين ب6 في تنظيم الحالة المزاجية وتخفيف الانفعال، وبالإضافة إلى ذلك، يسهل هضم الموز ويمكن أن يوفر دفعة سريعة من الطاقة، ومحاربة التعب والمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

البرتقال

يعتبر مصدر رائع لفيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أكثر فعالية، وهذا مهم بشكل خاص أثناء الدورة الشهرية، ويساعد المحتوى العالي من الماء في البرتقال أيضًا على الحفاظ على ترطيبك، بينما توفر السكريات الطبيعية دفعة من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال أن تساعد في تقليل الالتهابات وآلام الدورة الشهرية.

البطيخ

ليس لذيذًا فحسب، بل إنه أيضًا مرطب للغاية بسبب محتواه العالي من الماء، ويمكن أن يساعد هذا في تخفيف الانتفاخ وإبقائك رطبًا، والبطيخ غني أيضًا بفيتامينات أ وسى، والتي يمكن أن تعزز جهاز المناعة وتوفر فوائد مضادة للأكسدة.

التوت

مثل الفراولة والتوت الأزرق والأحمر مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، فهي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، ويساعد المحتوى العالي من الألياف في التوت على الهضم، ويقلل من الانتفاخ وعدم الراحة، كما أن حلاوتها الطبيعية يمكن أن ترضي الرغبة الشديدة في تناول السكر دون الحاجة إلى وجبات خفيفة غير صحية.

التفاح

غني بالحديد، وهو أمر ضروري لتجديد مستويات الحديد أثناء الحيض، كما أنه غنى بالألياف، مما يساعد في الهضم وتنظيم حركات الأمعاء، وتقليل الانتفاخ والتقلصات، ويحتوي التفاح على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتوفر طاقة مستدامة طوال اليوم.