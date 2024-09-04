شكرا لقرائتكم خبر عن عالجى طفلك من الإمساك بإضافة هذه البذور إلى طعامه والان مع تفاصيل الخبر

بذور الشيا من الأطعمة الصحية، لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم بشكل عام، وللأطفال بشكل خاص، فهي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والبروتين وفيتامين سي، والحديد والمغنسيوم، وهذه العناصر تجعلها من البذور الصحية المهمة للجسم.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أن بذور الشيا تعد من الحيل الغذائية الرائعة للأطفال، حيث أن إضافتها للطعام الخاصة بالطفل تجعله ملم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة البناء للجسم.

ولذا يمكن للأطفال تناول بذور الشيا دون أي مخاطر أو مضاعفات، فهي تساعد في نمو وصحة الطفل وبالتالي تتناسب بشكل جيد مع نظام غذائي متوازن.

ما هي فوائد بذور الشيا للأطفال؟

هناك العديد من الفوائد الصحية لبذور الشيا للأطفال، وإليك بعضها:

- تساعد في نمو الدماغ

بذور الشيا مفيدة لنمو الدماغ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، فينمو دماغ الطفل بنسبة 90 % بحلول سن الخامسة، وبالتالي، يمكن لبذور الشيا أن تلعب دورًا كبيرا، كما أنها غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهذا يساعد على تعزيز نمو الدماغ، وفقًا لهذه الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية .

-علاج الإمساك

غالبًا ما يكون الأطفال عرضة للإمساك، ويمكن أن تساعد بذور الشيا في علاج ذلك، حيث إنها تحتوي على الألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحد من تعرضه للإمساك.

- تساعد الأطفال على بناء عظام أقوى

بذور الشيا هي مصدر طبيعي للكالسيوم اللازم لبناء عظام قوية، وغالبًا ما نؤكد على أهمية الحليب للأطفال، لكن هل تعلم أن بذور الشيا تحتوي على أكثر من خمسة أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب الكامل، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، تنص على أن تناول بذور الشيا على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى زيادة محتوى المعادن في العظام.

-تدعم الجهاز المناعي

عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة ويلتقون بأطفال آخرين، فإنهم غالبًا ما يتعرضون لأنواع مختلفة من العدوى، و يمكن أن يساعد الجهاز المناعي القوي كثيرًا في درء الأمراض، و ذكرت دراسة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition أن بذور الشيا لها تأثير معزز للمناعة في الجسم لأنها تحتوي على مواد كيميائية دقيقة وأحماض أوميجا 3 الدهنية. كما تحتوي أيضًا على فيتامينات C وE.

-تحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة

تحتوي بذور الشيا على مزيج صحي من الألياف والبروتين، وهذا يساعد في الحفاظ على الطاقة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، وبالتالي، فإن وجبة الإفطار التي تحتوي على بذور الشيا يمكن أن تساعد في الحفاظ على نشاطهم خلال اليوم.

