شكرا لقرائتكم خبر عن الفشار صديق الدايت وكله فوايد..اعرف الكمية المناسبة والطريقة الصحية لتناوله والان مع تفاصيل الخبر



الفشار من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، فهو غني بالألياف التي تساعد على الهضم والشعور بالشبع، مما يساهم في إنقاص الوزن، فى السطور التالية نتعرف على طريقة صحية لإعداد الفشار وفوائده لإنقاص الوزن خلال اتباع حمية غذائية.



قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بمعهد التغذية القومى، أن الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة " السناكس" الصحية وقليلة السعرات الحرارية، خاصة إذا تم إعداده بطريقة صحية، مضيفة أن كل ٣ كوب فشار يساوي حصة نشويات، أى أنه كل 3 كوب فيشار تساوى 3 معالق أرز أو ربع رغيف بلدى.



وأوضحت أن الفشار غنى بالألياف المفيدة لمرضي السكر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، وهى مهمة لتقليل الشوارد الحرة التى تزيد فرص الإصابة بالسرطانات، أى أن الفشار يساعد فى الوقاية من السرطان.



وأشارت الدكتورة إسراء عمران إلى أن الفشار غنى بالفيتامينات والمعادن المهمة لاحتياجاتنا اليومية، مضيفة أن الفشار غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



وتابعت قائلة أن الفشار يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري ويحسن حركة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

وعن طريقة إعداد الفشار بطريقة صحية قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية، أنه يمكن إعداد الفشار بقليل من الزيت وقليل من الملح.