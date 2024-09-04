شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقدار المسموح به من حلوى المولد لمريض السكر؟ 5 نصائح لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، هناك العديد من الضوابط الصحية التي يجب وضعها لمريض السكري عند تناوله للحلوى المخصصة لهذه المناسبة.



وصرح الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، أن المولد النبوي لديه طبيعة معينة في الاحتفال، حيث يوجد العديد من العادات والتقاليد المختلفة والمختصة به، ومنها حلوى المولد.فكيف يمكن لمريض السكري الاحتفال وأكل حلوى المولد دون الضرر بصحته؟..سؤال يطرق أذهان الكثير من مرضي السكري.

الدكتور أسامة قدم نصائح خاصة بمريض السكر أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، ومنها:



-أخذ العلاجات الموصوفة لمرضى السكر في مواعيدها سواء كانت قبل أوبعد الأطعمة وذلك للسيطرة على نسبة السكر والحد من التعرض لارتفاع نسبته في حالة تناول حلوى المود النبوي.

- عدم الإكثار من تناول حلوى المولد، فلا ينصح بالإسراف، فتناول قطعة صغيرة أوأثنتين كحد أقصى في اليوم.



- الإكثار من تناول المياء على مدار اليوم يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم.



-بعد تناول الحلوي بمرور ساعتين يجب قياس نسبة السكر بالدم، للتأكد من عدم ارتفاعه، وفي حال ارتفاعه يجب الرجوع للطبيب أو أخذ العلاجات التي تساهم في السيطرة على نسبته.

- أيام المولد النبوى أكثر من تناول الخضراوات وخاصة السلطة الخضراء، لأنها تعمل على تنقية الجسم، وتنظيم نسبة السكر.



- القيام بممارسة أي نشاط حتي لو مشي يوميا، لأنه يساهم بشكل كبير في تنظيم السكر بالدم، والحد من ارتفاع نسبته.