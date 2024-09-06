ميغان ماركل تتعرّض لخسارة كبيرة في علامتها التجارية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحدث طلب قدمته ميغان ماركل لتسجيل علامتها التجارية تم رفضه الأسبوع الماضي.ووضع تسجيل ميغان ماركل لعلامتها التجارية للسلع المنزلية American Riviera Orchard، الدوقة في موقف صعب آخر مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO)، وذلك بعد الإخفاقات السابقة والفشل في تأمين الحقوق التجارية للبودكاست الخاص بها Archewell العام الماضي.

وفي 31 أغسطس، رفض مكتب براءات الاختراع طلبها، قائلاً إن الشركات غير مسموح لها بتسجيل العلامات التجارية للمواقع الجغرافية، بما في ذلك لقب الساحل المحيط بموطن ساسكس في سانتا باربرا، كاليفورنيا "الريفييرا الأمريكية".

وتضمن الرفض أيضًا سلسلة من المشاكل المتعلقة بملفها - بما في ذلك فشلها الواضح في التوقيع على المستندات الصحيحة.

وبحسب الصحيفة وبّخ مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي الدوقة لتقديمها أوصافًا غامضة لمنتجاتها، التي يمكن أن تندرج ضمن فئات متعددة من العلامات التجارية.

وقال المكتب إن "مناديل الكوكتيل" التي اقترحتها العلامة التجارية يمكن أن تكون من الورق أو النسيج - فئتان مختلفتان - بينما يمكن أن تكون "أدوات الطبخ" يدوية أو كهربائية.

وتضمن الرفض أيضًا لقطة شاشة لمنتج آخر لشركة في سانتا باربرا يستخدم بالفعل مصطلح "الريفييرا الأمريكية".

وأظهرت لقطة أخرى أن موقع sbcoastalcandles.com يبيع شمعة "American Riviera" مقابل 34.95 دولارًا.

وقال المكتب في ملف قدمه يوم السبت "تم رفض التسجيل؛ لأن العلامة التجارية المطلوبة وصفية جغرافيا في المقام الأول".

وأضاف "الألقاب المستخدمة عادة للمواقع الجغرافية يتم التعامل معها عمومًا على أنها تعادل الاسم الجغرافي الصحيح للمكان الذي تم تحديده. والريفييرا الأمريكية هو لقب شائع لمدينة سانتا باربرا، في كاليفورنيا".

وقد يؤدي هذا القرار إلى عرقلة إطلاق العلامة التجارية لماركل، والتي كان من المقرر أن تنطلق بحلول نهاية العام.

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