شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند تناول الزبادى يوميا؟.. 5 فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الزبادي هو منتج ألبان صحي يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب، وهو يوفر العناصر الغذائية مثل البروبيوتيك والكالسيوم وفيتامين ب والبروتين، ويُفضل الأشخاص الذين يتطلعون لإنقاص الوزن إضافة الزبادى إلى نظامهم الغذائي، حيث أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والعناية بصحة العظام وصحة الأمعاء أيضًا، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".وأظهرت الدراسات أن استهلاك الزبادي مرتبط بفقدان الوزن عن طريق تغيير ميكروبيوم بنية القولون، وكونه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د، يمكنه أيضًا إدارة ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لخبراء التغذية، فإن الزبادي مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين عالي الجودة، وهو ما قد يفسر لماذا يكون الأشخاص الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لنقص الفيتامينات B2 وB12 والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول الزبادي يوميًا: يحسن جهاز المناعة

أظهرت الدراسات أن تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يحسن من جهاز المناعة، حيث كان كبار السن الذين تناولوا الزبادي يوميًا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد مقارنة بمن شربوا الحليب، ويحتوي الزبادي على البروبيوتيك وفيتامين د، اللذان يساعدان في تقوية جهاز المناعة، وفقًا لموقع Research Gate.

يحسن صحة القلب

وفقًا للباحثين، فإن تناول الزبادي يوميًا يمكن أن يحسن صحة القلب، فالزبادي غني بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية والبروتين، وكلها تساهم في تحسين صحة القلب، وقد ارتبط تناول كميات أكبر من الزبادي بانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 30%، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في الهند.

يساعد في إدارة الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من ثلاث حصص من الزبادي أسبوعيًا يكونون أكثر قدرة على التحكم في وزنهم، حيث يحتوي الزبادي على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي تفيد صحة الأمعاء، وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتعزز مستويات الطاقة.

يعزز صحة العظام

الزبادي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين، وقد وجدت دراسة أجريت على البالغين الأيرلنديين ونشرت في مجلة Osteoporosis International أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي يتمتعون بصحة عظام أقوى.

يضبط مستويات الضغط والسكر فى الدم

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي هم أكثر عرضة لانخفاض ضغط الدم، ويساعد الزبادي على خفض مستويات الجلوكوز في الدم وهو غني بالكالسيوم والبروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، وتساعد هذه العناصر الغذائية على استرخاء الأوعية الدموية وتضييقها عند الحاجة.