شكرا لقرائتكم خبر عن ما تتخدعش فيها.. فواكه وخضراوات فقيرة العناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

هل أنت من الأشخاص الذين يحبون تناول الفاكهة والخضروات ويعتقدون أنها مفيدة للصحة بشكل كبير، ولكن سوف تندهش عندما تعلم أن هناك بعض الفواكه والخضروات التي نستهلكها يوميًا معتقدين غنية بالعناصر الغذائية ولكن في حقيقة الأمر هي منخفضة القيمة الغذائية وقد لا تكون مفيدة كما تعتقد، وهو ما أوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخيار

في حين أن الخيار مرطب ومنخفض السعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية الأساسية، وهو يوفر بعض الفيتامينات والمعادن، ولكن بكميات أقل مقارنة بالخضروات الأخرى، حيث يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ولكن قيمته الغذائية ضئيلة.

الكرفس

يحتوي الكرفس على سعرات حرارية منخفضة ويوفر بعض الألياف، لكن محتواه الغذائي ضئيل نسبيًا، فهو يحتوي على كميات صغيرة فقط من الفيتامينات والمعادن.

الكوسة

الكوسة منخفضة السعرات الحرارية وتوفر بعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي، لكنها ليست غنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات الأخرى، فهي تفتقر إلى المستويات الأعلى من مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية الموجودة في الخضروات مثل البطاطا الحلوة أو الفلفل الحلو .

الموز

الموز مصدر جيد للبوتاسيوم ويوفر بعض الفيتامينات، لكنه يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السكريات والكربوهيدرات، وفي حين أنه مغذي باعتدال، إلا أنه أقل ثراءً بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مقارنة بالفواكه مثل التوت أو التفاح.

العنب

العنب فاكهة حلوة ومرطبة ولكنها منخفضة نسبيًا في العناصر الغذائية الأساسية والألياف.، فهي تحتوي على سكريات طبيعية وتوفر عددًا أقل من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالفواكه مثل البرتقال أو الكيوي.

الطماطم

توفر الطماطم فيتامينات C و Kوهي مصدر جيد لمضادات الأكسدة مثل الليكوبين، ومع ذلك، فإنها تحتوي على مستويات أقل من بعض العناصر الغذائية مقارنة بالخضروات الأخرى، وعلى الرغم من كونها مغذية، إلا أنها قد لا تقدم نفس مجموعة الفوائد مثل الخضروات الورقية أو الخضروات الصليبية.

البنجر

البنجر غني بمضادات الأكسدة وبعض المعادن، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وفي حين أن له فوائد صحية، إلا أن محتواه العالي من السكر يمكن أن يجعله أقل مثالية لأولئك الذين يديرون مستويات السكر في الدم أقل وذلك مقارنة بالخضروات مثل السبانخ أو الكرنب.

كم عدد الفواكه والخضراوات التي يجب أن تأكلها يوميًا؟

غالبًا ما يُنصح بتناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا، مع التركيز على تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه، حيث تستند هذه التوصية إلى أدلة تُظهر أن النظام الغذائي الغني بالفواكه يمكن أن يوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تدعم الصحة العامة وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما تحتوي الفواكه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على الهضم ويساعد في الحفاظ على وزن صحي من خلال تعزيز الشعور بالشبع.