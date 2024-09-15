شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين جودة نومك وبشرتك ومفاصلك وأظافرك.. ابتكار كولاجين على شكل لبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، عن ابتكار إحدى الشركات لمجموعة من المكملات الغذائية على شكل علكة أو لبان، حيث تحتوى هذه المكملات على كولاجين لتحسين جودة نومك وبشرتك ومفاصلك، وتم ابتكار هذا اللبان بأطعمة مختلفة.

وهي شركة متخصصة في الصحة والعافية ومقرها برمنجهام، أحدث "مجموعات من العلكة" المخصصة التي تلبي احتياجات الصحة ونمط الحياة الصحية، أطلقت العلامة التجارية مؤخرًا سلسلة من الكولاجين، والتي تضم 5 مزيجات فريدة مصممة لتعزيز مظهر شعرك وبشرتك، وتحفيز الكولاجين لعظام أقوى، وتحسين جودة النوم.

وقال موقع "ديلى اكسبرس"، يعد الكولاجين للعناية بالاظافر والشعر والجلد خيار Collagen+ Hair, Skin and Nails مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث يحتوي على مزيج قوي من المكونات التي أثبتت فعاليتها في زيادة مرونة الجلد بنسبة 51%.

ويحتوي على مادة Ovoderm، وهي كولاجين نباتي مشتق من أغشية قشر البيض، ويضاف إليه السيلينيوم والبيوتين والزنك وفيتامين C، وكلها معبأة في علكة لذيذة بنكهة التفاح، وقد أفادت السيدات اللاتى جربن هذه العلكة برؤية تحسنات في بشرتهم في غضون أسبوعين، مع ملاحظة البعض انخفاض التعب لديهن.

وأضاف، إنه إذا كنت تبحث عن طرق للحفاظ على صحة العظام، ففكر في تجربة اللبان بنكهة الفراولة Collagen+ Joints and Recovery بنكهة الفراولة، يحتوي هذا المزيج المعقد على 95 مجم من Hydrocurc و1 مجم من مستخلص الفلفل الأسود، وهو مصمم لتعزيز صحة المفاصل وتخفيف آلام المفاصل المرتبطة بانقطاع الطمث، بالإضافة إلى أي مشاكل معوية وهضمية مصاحبة.

تم تعزيز التركيبة بمركب K2 Vital Delta، الذي لا يدعم صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على بنية العظام الطبيعية، كما يتضمن فيتامين D3 لأسنان وعظام قوية، وفيتامين C للحفاظ على صحة الغضاريف، أظهرت التجارب السريرية تحسنًا كبيرًا بنسبة 50% في تعافي المفاصل ومرونة الأوتار بعد دورة شهر كامل.

وبالمثل، تم تصميم Collagen+ Sleep خصيصًا لتحسين جودة نومك، مدعومًا بالأدلة التي تُظهر انخفاضًا بنسبة 33% في إجهاد الجلد على مدار فترة 60 يومًا، لا يتميز الخليط بنكهة الخوخ بأنه لذيذ فحسب، بل يحتوي أيضًا على Ovoderm وفيتامين C، بالإضافة إلى أشواجاندا و5-HTP، المعروفين بقدرتهما على المساعدة في تخفيف التوتر وتحفيز إنتاج السيروتونين الطبيعي في الجسم، وبالتالي تعزيز الحالة المزاجية بشكل عام .

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإرهاق باستمرار، قد يكون منتج Collagen+ Energy هو الحل، مع تركيبة منشطة تحتوي على الحديد ومسحوق الماكا وفيتامين B12 لإضفاء النشاط والقدرة على التحمل.

إذا كنت مهتمًا بالعناية بالبشرة، ففكر في Collagen+ Age Rewind - وهى حلوى جيلاتينية لذيذة بنكهة الكشمش الأسود تحتوي على الكولاجين والريسفيراترول للمساعدة في تحسين الصحة بعد انقطاع الطمث وتقليل علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى CoQ10 لتقليل الخطوط الدقيقة.