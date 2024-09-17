شكرا لقرائتكم خبر عن عندما يتحول الإعجاب بالنفس إلى مرض.. ما لا تعرفه عن الشخصية النرجسية والان مع تفاصيل الخبر

يعد اضطراب الشخصية النرجسية هو حالة نفسية معقدة تتميز بـ الغرور المفرط، أي حب الذات والتعلق الشديد بالأنا، والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يميلون إلى المبالغة في أهميتهم وقدراتهم، ويبحثون عن الإعجاب والإطراء بشكل دائم، وهذا السلوك يؤثر سلبًا على علاقاتهم الشخصية والمهنية.

أعراض اضطراب الشخصية النرجسية...حسب ما ورد بموقع mayoclinic

• يعتقدون أنهم مميزون ويستحقون معاملة خاصة.

• يسعون جاهدين للحصول على الإعجاب والتقدير من الآخرين.

• يتخيلون أنفسهم ناجحين بشكل استثنائي ومشهورين وقويين، بشكل أفضل من الجميع.

• يجدون صعوبة في فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم.

• يعتقدون أن الآخرين يجب أن يعجبوا بهم ويخدموهم.

• يستغلون الآخرين لتحقيق أهدافهم الشخصية.

• يتفاعلون مع النقد بشكل دفاعي وقد يغضبون بسهولة.

• يظهرون سلوكًا متغطرسًا ومتعجرفًا.

الأسباب:

تلعب الجينات دورًا في زيادة خطر الإصابة بهذا الاضطراب ، فتشير إحدى النظريات إلى أن الأباء والأمهات قد يكونون تفاعلوا مع الطفل بطريقة لم تساعده على تطوير شعوره المستقر بذاته؛ وعلى سبيل المثال، الانتقاد الشديد أو الإكثار من الإعجاب أو بذل الإغراء على الطفل كثيرًا.

كما يكون لدى بعض أشخاص اضطراب الشخصية النرجسي مزايا أو مواهب خاصة، ويصبحون معتادين على ربط صورتهم الذاتية وشعورهم بالذات بإعجاب الآخرين وتقديرهم، وذلك ينتج بسبب التربية في مرحلة الطفولة بشكل غير صحيح، و ذلك حسب ما ورد بموقع MD, South County Psychiatry ، للدكتور Mark Zimmerman.

التأثيرات:

• يؤثر هذا الاضطراب سلبًا على العلاقات الشخصية ، حيث يجد الأشخاص النرجسيون صعوبة في بناء علاقات عميقة ومستدامة.

• يواجه صاحب الشخصية النرجسية صعوبات في العمل بسبب سلوكهم المتغطرس وعدم قدرتهم على العمل بشكل جيد في فريق.

• يعانون من مشاكل في الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

العلاج:

يمكن أن يكون العلاج الديناميكي النفسي فعّالًا، فيركّز هذا النوع من العلاج النفسي على الصراعات الكامنة.

كما يمكن استخدام طرق علاج اضطراب الشخصية الحديّ في معالجة الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسي.وهي تشتمل على

• المعالجة المستندة إلى التعقّل

Mentalization-based، التي تساعد الأشخاص على التفكير وفهم الحالة الذهنية الخاصّة بهم (ما الذي يشعرون به ولماذا) والحالة الذهنية للآخرين• العلاجُ النفسي المعتمد على التحويل الذي يركّز على العلاقة المتبادلة بين الشخص والمعالِج؛ كما يمكن استخدام العلاج المعرفي السلوكي للمساعدة في تشكيل سلوكهم، و ذلك بالإضافة الي العمل علي تحسين العلاقات الشخصية و تعلم مهارات التواصل .

ما هي العلامات المبكرة لاضطراب الشخصية النرجسية في الأطفال؟

تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية في الأطفال صعب، حيث إن الشخصية تتطور مع الوقت، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود ميل نحو هذا الاضطراب:

• الحاجة المستمرة إلى الإعجاب، يريدون أن يكونوا مركز الاهتمام دائمًا.

• الغرور والكبرياء و الشعور بأنهم أفضل من الآخرين.

• يجدون صعوبة في فهم مشاعر الآخرين.

• قد يظهرون سلوكًا عدوانيًا عند انتقادهم أو عدم تلقيهم الإعجاب الذي يتوقعونه.

• يعتقدون أنهم يستحقون أفضل الأشياء وأن العالم يدور حولهم.

هذه العلامات قد تكون طبيعية في بعض الأحيان، ولكن إذا كانت مستمرة ومؤثرة على حياة الطفل بشكل كبير، فمن المهم استشارة متخصص في الصحة النفسية.

ومن الجدير بالذكر أن علاج هذا الاضطراب يستغرق وقتًا وجهدًا، وقد لا يكون هناك شفاء كامل، ولكن مع العلاج المناسب، يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية أن يحسنوا بشكل كبير من جودة حياتهم.