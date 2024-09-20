شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب الأكل المشطشط.. اعرف مخاطر الإفراط فى تناوله على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يعشق الكثيرون الأطعمة الحارة، وفي حالة الإسراف في تناولها فهذا يزيد من تعرض الجسم لبعض المضاعفات الصحية، ووفقًا لموقع healthshots سنتعرف أكثر عنها، وأيضًا الأسخاص الممنوعين من تناولها.

هناك الكثير من الأمور التي تحدث داخل جسمك عند الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، فيتأثر الجهاز الهضمي، وتفاقم قرحة المعدة، و يسبب الصداع والغثيان.

فيما يلى.. مخاطر تناول الأطعمة الحارة:

- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول الأطعمة الحارة لفترة طويلة وبكميات كبيرة إلى الإصابة بحرقة المعدة، وأوضحت دراسة نشرت في مجلة Experimental Cell Research على أن تناول الكابسيسين المادة المتوفر في الأطعمة الحارة تؤدي إلى الشعور بالغثيان بالإضافة إلى أحاسيس تشبه الخفقان في المعدة، بالإضافة إلى آلام البطن.

- يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب المعدة أو القرحة

لا تتسبب الأطعمة الحارة بشكل مباشر في التهاب المعدة أو القرحة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition، ومع ذلك، عندما تكون مصابًا بالفعل بمثل هذه الحالات، فقد تؤدي إلى تفاقمها، لذا، من الأفضل تجنب الأطعمة الحارة في حالة الإصابة بهذه الحالات السريرية.

- يمكن أن يؤدي إلى الإسهال

على الرغم من شعورك بحرارة في فمك عند تناول طعام حار، إلا أنه بمجرد مرور الطعام إلى الجهاز الهضمي، فإنه قد يتسبب في زيادة معدل الهضم، وقد يؤدي هذا إلى الإسهال، فضلاً عن حركات الأمعاء المؤلمة.

- الصداع

يمكن أن يحدث صداع بعد تناول طعام حار، وهذا هو النوع من الصداع يأتي فجأة، وحول ذلك أفادت دراسة نُشرت في مجلة BMJ أن رجلاً تناول أكثر أنواع الفلفل الحار، و أفاد بأنه يعاني من صداع شديد، وأظهرت الأشعة المقطعية أن شرايين دماغ الرجل كانت أضيق من المعتاد، يأتي صداع عندما يكون هناك تغيير مفاجئ في تدفق الدم.