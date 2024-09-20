شكرا لقرائتكم خبر عن الموبايل ممكن يصيب طفلك بالتطرف.. نصائح للآباء لحماية أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤدي إدمان الطفل الهاتف المحمول، إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية التى تؤدى بدورها إلى العزلة والانطواء، وقد يكون ذلك بداية للتطرف والانخراط مع أفكار سلبية خاصة فى مرحلة المراهقة، وقد تشمل علامات إدمان الهواتف الذكية لدى الأطفال:

الاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة

مشاعر الانسحاب والغضب عندما لا تستخدم الهاتف

إهمال المسئوليات

الاستيقاظ عدة مرات في الليل للتحقق من الهاتف

حادث أو إصابة نتيجة استخدام الهاتف

تأثير إدمان الهواتف الذكية

التعب

الصداع

نوعية نوم سيئة

ألم العضلات والعظام

مشاكل عاطفية

وبصرف النظر عن هذا، فإن الأطفال والمراهقين الذين يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية يتعرضون لخطر مواجهة محتوى غير لائق، والمحتالين عبر الإنترنت، والتسلط عبر الإنترنت، بجانب الأفكار المتطرفة التى قد تسيطر عليه بشكل كامل سواء التطرف السياسى أو الرياضى وغيرها التى يكون لها تأثيرات سلبية فى حياته فى المجتمع فيما بعد وربما تقوده لمشاعر مثل الانطواء والاكتئاب وتنتهى بأمراض نفسية.

نصائح للتخلص من إدمان الهواتف الذكية

وضع قيود على مقدار الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات وإنفاذها بانتظام.

جعل أجزاء من المنزل، مثل غرف النوم وغرفة الطعام، خالية من التكنولوجيا.

قبل الذهاب إلى السرير، يجب إخراج الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم لتجنب تعطيل النوم وتشجيع عادات نوم أفضل.

يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة، وبالتالي يظهرون سلوكيات صحية أمام الشاشة ويقيدون استخدامهم للهواتف الذكية في وجودهم. كن قدوة للآخرين من خلال وضع قيود زمنية على استخدامك للشاشة وقضاء الوقت معهم دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك الاستفادة من تطبيقات وميزات الرقابة الأبوية لمراقبة استخدام طفلك للهاتف الذكي والحد منه .

تعزيز الهوايات والرياضة واللعب في الهواء الطلق لتقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية. في بعض الأحيان، قم بتقديم بدائل جذابة لوقت الشاشة، مثل الكتب أو الألغاز أو ألعاب الطاولة.