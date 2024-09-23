شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أعراض تظهر في الجسم بسبب انسداد القلب والان مع تفاصيل الخبر

بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة السيئ، أصبح الناس بشكل متزايد ضحايا للأمراض المرتبطة بالقلب، وتتزايد حالات الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية وقصور القلب بشكل مستمر، إذا كان هناك انسداد في القلب، فقد تظهر بعض الأعراض في الجسم، إذا تم تحديد هذه الأعراض في الوقت المناسب، يمكن تجنب خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأعراض المبكرة ألم صدر

الشعور بألم أو ثقل في الصدر يمكن أن يكون علامة على انسداد القلب. بشكل عام، يتم الشعور بهذا الألم في الغالب في الجانب الأوسط أو الأيسر من الصدر. في بعض الأحيان يمكن أن ينتشر هذا الألم أيضًا إلى مناطق أخرى مثل الذراع أو الرقبة أو الفك. إذا شعرت فجأة بألم شديد أو ضغط أو ضيق في الصدر، فاتصل بالطبيب على الفور.

صعوبة في التنفس

كما يمكن أن يكون ضيق التنفس أو الشعور بصعوبة في التنفس علامة على انسداد القلب . إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس حتى مع نشاط بسيط أو أثناء الراحة، فقد يكون ذلك علامة على وجود انسداد في قلبك. في الواقع، عندما يكون هناك انسداد في الشرايين، يواجه القلب صعوبة في ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى بقية الجسم، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس. إذا ظهرت عليك مثل هذه الأعراض، عليك استشارة الطبيب على الفور وإجراء الفحوصات اللازمة.

التعب الشديد والضعف

إذا كنت تشعر بالتعب والضعف طوال الوقت، حتى دون القيام بالكثير من العمل، فقد يكون ذلك علامة على انسداد القلب. في الواقع، عندما لا يعمل القلب بشكل صحيح، فإنه يعطل تدفق الدم. ونتيجة لذلك، يحدث نقص في نسبة الأكسجين في الجسم، ما قد يشعر الشخص بالتعب والضعف.

الدوخة أو الإغماء

يمكن أن يكون الدوخة أو الإغماء أيضًا من أعراض انسداد القلب . في الواقع، يحدث هذا بسبب نقص تدفق الدم. إذا شعرت فجأة بالإغماء أو الدوار، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد. وهذه علامة خطر على القلب. في مثل هذه الحالة يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور.

اضطراب نبضات القلب

يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أيضًا علامة على انسداد القلب. في هذه الحالة قد تشعر كما لو أن قلبك قد توقف عن النبض أو أنه ينبض بسرعة كبيرة أو بشكل غير منتظم. إذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض بشكل مستمر، اتصل بطبيبك على الفور.