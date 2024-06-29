اليابان | للشهر الثالث على التوالي.. عدد زوار اليابان الأجانب يتخطى 3 ملايين زائر

سياحة وسفر 30/06/2024

يواصل قطاع السياحة في اليابان ازدهاره بشكل مطرد، حيث استقبلت البلاد أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي في شهر مايو/أيار الماضي للشهر الثالث على التوالي. يُعزى هذا الإنجاز جزئيًا إلى تراجع قيمة الين، الذي دفع العديد من الزوار للاستفادة من قيمة العملة المنخفضة وزيارة اليابان.

أكثر من 3 ملايين سائح للشهر الثالث على التوالي

أعلنت الهيئة القومية اليابانية للسياحة أن العدد التقديري للزوار الأجانب الذين زاروا اليابان خلال شهر مايو/ أيار قد بلغ حوالي 3,040,100 زائر، بزيادة تقدر بـ 60.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما سجل هذا الرقم أيضًا زيادة بنسبة 9.6% عن شهر مايو/أيار 2019، قبل انتشار جائحة كورونا. هذا الإنجاز يأتي مع استمرار تجاوز عدد الزوار حاجز الـ 3 ملايين للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الين بالتوازي مع موسم مشاهدة أزهار ”الساكورا“ الذي يحظى بشعبية كبير بين الزوار الأجانب.

من حيث التوزيع الجغرافي، سجلت كوريا الجنوبية أعلى عدد من الزوار بحوالي 738,800 سائح، تليها الصين بـ 545,400 سائح، ثم تايوان بـ 466,000 سائح، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 247,000 سائح. كما سجلت كوريا الجنوبية رقمًا قياسيًا لشهر مايو/أيار، بفضل زيادة الرحلات الجوية الإقليمية، وتحقق 19 من أصل 23 سوقًا رئيسية أرقامًا قياسية في الشهر نفسه. الهند أيضًا سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا للشهر.

وقد حددت الحكومة اليابانية في وقت سابق هدفًا لتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 31.88 مليون زائر في عام 2019 بحلول عام 2025، وقد وصل إجمالي عدد الزوار إلى 14.64 مليون زائر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2024، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 13.75 مليون زائر في نفس الفترة من عام 2007.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: سوق تسوكيجي للأسماك في طوكيو مزدحم بالسياح الأجانب، صورة العنوان © رويترز)