وظائف خالية بشركة دالتكس لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة دالتكس عبر النشرة القومية للتشغيل لشهري مايو ويونيو 2024، عن فتح باب التوظيف لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل فورًا بمواقع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو التالي:

وظائف شركة دالتكس

مطلوب أمين مخزن، بمحافظة المنيا طريق إسكندرية الصحراوي.

مطلوب محاسبين مخزون، للعمل بطريق إسكندرية الصحراوي والوادي الجديد وشرق العوينات.

مطلوب مدخلين بيانات للعمل بمحافظة كفر الزيات، حديثي التخرج.

مطلوب فنين كهرباء كنترول للعمل بجميع المحافظات.

مطلوب فنيين كهرباء بيفوتات، للعمل بجميع المحافظات.

مطلوب فني معدات وآلات للعمل في جميع المحافظات.

مطلوب فني تركيبات وشبكات ري للعمل في جميع المحافظات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويفضل خبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التقديم عبر التسجيل من خلال موقع وزارة العمل، أو عبر التقديم بمقر الوزارة أو من خلال المديريات ومكاتب العمل التابعة لها، أو عبر إرسال البيانات من خلال واتس آب : 01271323234 – أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected]