وظائف خالية بشركة امتنان لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة امتنان إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وبيع المنتجات الغذائية والصحية، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، للعمل بفروع الشركة في القاهرة والجيزة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها:

وظائف شركة امتنان

مطلوب منسقين ممرات. مطلوب مندوبين مبيعات. مطلوب موظفين امن. مطلوب مساعدين خدمات.

الشروط والمزايا

أعلنت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ولا يشترط خبرة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، وحسن المظهر، وتقدم الشركة للعاملين بها رواتب مجزية واجازات أسبوعية، والعمل 8 ساعات يوميًا.

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كيفية التقديم على الوظائف:

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة بشركة امتنان يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “من هنا” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة.