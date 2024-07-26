وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران، والمجمعة، وجدة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس عمليات الطيران (الرياض).

– أخصائي أول سلامة البيانات (الطائف).

– مسؤول عمليات المشروع (الظهران).

– مدقق المعايير والتقييم (المجمعة).

– منسق مشروع أول/ التدريب (الرياض).

– منسق أداء المشروع (الظهران).

– منسق أول مشروع (الظهران).

– رئيس التدريب (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 8 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)