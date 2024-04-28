فحص يتنبأ بالإصابة بالتهاب مفاصل الركبة.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ديوك أنه يوجد اختبار للدم يسهم في التنبؤ بالتهاب مفاصل الركبة قبل 8 سنوات من ظهور الأعراض على الأشعة السينية.

وتحقق الباحثون من دقة اختبار الدم، الذي يحدد العلامات الرئيسية لالتهاب المفاصل، "مديكال إكسبريس".

وحلل الباحثون مصل 200 امرأة، تم تشخيص إصابة نصفهن بالالتهاب المفاصل، والنصف الآخر دون المرض.

ووجدت الدراسة أن عدد صغير من العلامات الرئيسية في اختبار الدم نجح في تمييز النساء المصابات بالتهاب المفاصل في الركبة عن غير المصابات قبل سنوات من تشخيص المرض بواسطة الأشعة السينية.

وتوفر النتائج دليلاً على إمكانية رصد تشوهات المفصل مبكراً من خلال الدم، وليس الأشعة.

وهشاشة العظام هو الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، ويسبب آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة.

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