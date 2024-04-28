طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة.. «جددي في الوصفات التقليدية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية البطاطس من الوصفات التقليدية، التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، بإضافة مجموعة من التوابل المميزة، لتصبح ذات مذاق لذيذ، بحسب الشيف توتا مراد ببرنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، التي حضرتها باللحمة المفرومة كبديل عن قطع اللحمة كبيرة الحجم أو الدجاج، ونوضح في السطور التالية المقادير والمكونات وطريقة التحضير.

مقادير صينية البطاطس باللحمة المفرومة

كيلو بطاطس مقطعة شرائح متوسطة السمك.

2 فلفل رومي حلقات أو فلفل ألوان حلقات.

2 بصلة حلقات أو مكعبات صغيرة.

3 قرون فلفل حامي مفروم ناعم أو يمكن استخدام شطة مجروشة أو بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

سمنة بلدي أو زبدة.

زيت نباتي أو زيت ذرة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

لتر عصير طماطم.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

مكعب مرقة لحم أو خضار أو دجاج.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة بودرة.

كسبرة جافة.

طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة

توضع ملعقة من السمن في صينية على النار، وتضاف اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم تضاف بعض المكونات وهي الفلفل الحار والبصل مع التقليب، حتى تذبل المكونات وتتحول إلى اللون الأصفر، وبعدها توضع مجموعة من التوابل مع التقليب، وتضاف البطاطس والصلصة وعصير الطماطم والمرقة ونقلب، وتغطى وتترك على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا.

تدخل الصينية فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، وتترك البطاطس حتى تأخذ لونًا من الوجه، ثم تقدم مع أرز بالشعرية أو أرز أبيض.