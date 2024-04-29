الامارات | الصين تحقق قفزة نوعية في تربية البذور بالفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الصين تقدماً ملحوظاً في مجال التربية الزراعية الفضائية، إذ تمكّنت من تطوير أكثر من 260 نوعاً معتمداً من المحاصيل الأساسية، و100 نوع جديد من الخضراوات والفواكه وأشجار الغابات والزهور، ما أدى إلى زيادة الإنتاج السنوي للحبوب وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة تزيد على 100 مليار يوان، حسب ما أفادت به، أمس، صحيفة الشعب اليومية.

وقالت الصحيفة إن «تقنية التربية الزراعية الفضائية تُعدّ واحدة من الأساليب الحديثة المبتكرة المستخدمة لتطوير أصناف نباتية جديدة عالية الجودة ومقاومة للأمراض». وتتضمن هذه التقنية إرسال البذور إلى الفضاء لتعريضها لظروف فريدة كالإشعاع الكوني والجاذبية الصغرى. ومن خلال هذه العملية، يتم تحفيز نمو النباتات وتحسين صفاتها بشكل ملحوظ، ما يسهم في إنتاج محاصيل تتمتع بصفات متطوّرة تجعلها قادرة على التكيف مع بيئات متغيّرة ومقاومة للظروف البيئية القاسية.

وتستمر الصين في تطوير تكنولوجيا التربية الفضائية، من خلال إنشاء محطة فضائية خاصة بها، وتطوير معدات وتقنيات جديدة، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للصين.