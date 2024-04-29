الامارات | مارسيل خليفة يطلق أوبرا جدارية درويش في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور الفنان مارسيل خليفة، وعدد من المبدعين، شهد «بيت الفلسفة» في مدينة الفجيرة إطلاق أوبرا جدارية محمود درويش.

ويُعدّ نص الجدارية واحداً من أهم النصوص الملحمية في المنجز الشعري العربي المعاصر، الذي يحكي بلغة الشعر والتجلي سيرة مواجهة حوارية بين الذات والعالم، ويخوض في رحلة الإنسان بين الحياة والموت، وفي معاني الوجود والكينونة والخلود والعدم.

واستغرق هذا النص الشعري أكثر من عامين من العمل قضاها الفنان مارسيل خليفة لإنجازه في صيغة أوبرا غنائية، وطالما حظي منجز محمود درويش الشعري باهتمام ومكانة خاصة عند مارسيل خليفة، الذي حمل قصائد درويش المغناة التي التحمت بالهم الإنساني، وطاف بها أهم مسارح العالم.

وكشف عن أوبرا الجدارية خلال مؤتمر صحافي شهد كلمتين لمارسيل خليفة، ولعميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد البرقاوي. كما عرضت بعض المقتطفات من أوبرا جدارية محمود درويش.

ويأتي هذا التعاون بين مارسيل خليفة و«بيت الفلسفة»، ضمن سعي «البيت» منذ تأسيسه إلى نشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنويرية.