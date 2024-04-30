الامارات | «شمس للألعاب الإلكترونية» تجتذب 300 متسابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) النسخة الثالثة من بطولة شمس للألعاب الإلكترونية، التي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري بمركز أعمال شمس، ووصل إجمالي الجوائز المقدمة للفائزين إلى 30 ألف درهم.

واستقطبت البطولة أكثر من 300 متسابق، تنافسوا على مختلف الألعاب. وفاز في اليوم الأول: عبدالله الباش ومحمد عمر وأحمد حسن علي، في لعبة فيفا 24. فيما فاز في اليوم الثاني: محمد إلياس ومحمد أسامة وحافظ حمزة، في لعبة تيكن 8. بينما شهد اليوم الثالث فوز أحمد الأشرفي وسلطان عبدالرحمن وخميس إيهاب، في لعبة سوبر سماش بروس.