الامارات | الشارقة.. جاهزة ببرنامج يليق بضيف الشرف في «سالونيك للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحل الشارقة بمشروعها الثقافي الكبير أول ضيف شرف عربي على معرض سالونيك الدولي للكتاب في اليونان، الذي ينظم من 16 إلى 19 الجاري، مقدمة راهن وتاريخ الحراك الثقافي والإبداعي الإماراتي والعربي، بمشاركة أكثر من 20 دولة، وفاتحة أمام صُنّاع الكتاب ومؤسسات الترجمة والنشر والإنتاج المعرفي أفق الحوار والتعاون المشترك، بأكثر من 25 فعالية متنوعة تجمع خلالها رموز الأدب الإماراتي، وأبرز المؤسسات الثقافية والأكاديمية والمعرفية.

ويأتي هذا الاحتفاء بالشارقة تقديراً لحجم إسهاماتها في دعم صناعة الإنتاج المعرفي والإبداعي في المنطقة العربية، وتأثيرها على توسيع أسواق النشر العالمية بربطها المشرق مع المغرب، كما يشكل اختيار الإمارة لهذا اللقب، تقديراً لمركزيتها بين عواصم المعرفة في العالم، واستكمالاً لسلسلة تكريمات شهدتها الإمارة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حلت فيها ضيف شرف على مجموعة من أكبر المعارض الدولية، من أميركا اللاتينية إلى أوروبا مروراً بإفريقيا، وصولاً إلى المنطقة العربية وشرق آسيا.

وحول هذا الاحتفاء، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تؤكد هذه المناسبة أهمية التراث الثقافي المشترك، وتسهم في تحفيز الحوار العالمي الهادف، وفخورون بأن تكون الشارقة جسراً يربط بين الثقافات، إذ لطالما تم الاحتفاء بالإمارة باعتبارها منارة للهوية الإماراتية والعربية، وسنبقى ملتزمين بتعزيز التواصل القوي بين مختلف الثقافات».

وأضافت: «تتجسد أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز قنوات التواصل بين العاملين في صناعة النشر ومبدعى المحتوى، كما توفر المزيد من السبل لدعم الصناعات الإبداعية، وتعزز النمو المتبادل على المستوى العالمي. ويعد الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب، فرصة مهمة أمام المؤسسات الثقافية الإماراتية والعاملين في هذا المجال، لبناء واستحداث فرص التعاون والعمل المشترك مع نظرائهم في اليونان وخارجها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «برنامج الشارقة ضيف المعرض يعكس حجم الجهود التي تقودها الإمارة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للنهوض بكل مكونات الثقافة بأبعادها الاجتماعية والتراثية والمادية والتنموية، إذ تقدّم الإمارة نموذجاً رائداً على مستوى تنظيم معارض الكتب في العالم، وتشكِّل تجربتها محركاً لصناعة المحتوى والإنتاج المعرفي المنطقة والعالم، على مستوى توفير البيئة المناسبة للناشرين، وتخصيص الجوائر للكتّاب، واستحداث المنصات والملتقيات الدولية لتعزيز جهود وفاعلية الموزعين والفنانين، والوكلاء الأدبيين، وغيرهم من أطراف الحراك الثقافي».

واحتفاء بعلم الفلسفة الذي كان حاضراً ومؤثراً في الثقافتين العربية واليونانية، تقيم هيئة الشارقة للكتاب في جناح الشارقة في المعرض، مشروع «فلسفات.. محاكاة بصرية»، وهو مشروع فني يستلهم أقوال أشهر الفلاسفة اليونانيين والعرب الذين برعوا في التفكير والتدوين باللغتين العربية واليونانية، إذ تتشارك نخبة من الرسامين الإماراتيين واليونانيين للخروج بالمعاني والتعابير من حيز الكلمة الفلسفية إلى ألق الصورة المعبرة، وسحرها وقدرتها على إحداث الأثر الذي يبقى في النفوس. ويشارك في المشروع الفنانون الإماراتيون: ناصر نصر الله، وراشد الملا، وعلياء الحمادي، وإلى جانبهم الفنانون اليونانيون: دانيلا ستامتيَاذي، وفاسيليوس غريفاس، وأنطونيوس نيكولوبولوس.

ويتوزع برنامج الشارقة في المعرض على سلسلة جلسات نقاشية وفعاليات وعروض حية.

فعاليات متنوعة

تشهد مشاركة الشارقة في معرض سالونيك للكتاب عدداً من العروض التراثية والموسيقية والإبداعية، إضافة إلى ركن لحفلات توقيع الكتب، وللخط العربي، ومعارض للفنانين والمقتنيات الفنية، لتجسد جانباً من ملامح الهوية الثقافية العربية.