الامارات | «الثقافة» تعزز تمكين المبدعين في «الوطني لمنح الإبداع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة عن تعاونها مع مؤسسة الإمارات للآداب، ومجموعة كلمات، ومؤسسة فكر ومشاريع المجرودي، لتعزيز وتمكين المبدعين في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، انسجاماً مع التزام الدولة بتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية.

وبموجب اتفاقيات التعاون، ستعمل الجهات الأربع الرائدة والمرموقة في مجال الأدب على تعزيز تأثير البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، عبر خلق فرص لدعم المستفيدين من البرنامج، والتعريف بأعمالهم في المنصات المحلية والدولية ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وبالتالي تحقيق الأثر المستدام.

وقال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي، إن توقيع اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات المعنية في قطاع التأليف والنشر، خطوة مهمة في سبيل تبادل الخبرات، والاستفادة من خبرات المتخصصين في مثل هذا القطاع الحيوي، ودعم حركة القطاع بشكل مستدام، وتمكين الكتّاب الموهوبين، أصحاب الأقلام المهمة والفكر الفريد، وكذلك من لهم إنتاجات أدبية نوعية متميزة، وتحفيزهم لمزيد من الإبداع والابتكار.

وتنص الاتفاقية مع مؤسسة الإمارات للآداب على إشراك المبدعين في البرامج الثقافية التي تنظمها المؤسسة، على سبيل المثال، في مهرجان طيران الإمارات للآداب، إضافة إلى تنظيم ورش عمل إبداعية وجلسات إرشادية تؤهل المبدعين لبدء مشاريعهم. أما بالنسبة للاتفاقية مع مجموعة كلمات، فتشمل تعزيز وتمكين وخلق فرص لدعم المستفيدين من البرنامج، للتعريف بأعمالهم في المنصات المحلية والدولية عن طريق توزيع ونشر كتب المستفيدين من البرنامج، إلى جانب تنمية قدرات المبدعين، وتعزيز دورهم في الساحة الأدبية.

مبارك الناخي:

• توقيع اتفاقيات الشراكة خطوة مهمة في سبيل تبادل الخبرات في مثل هذا القطاع الحيوي.