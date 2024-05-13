الامارات | إشارات مرور لتنظيم حركة الجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت السلطات المحلية في مناطق جبل مينغشا وكريسنت سبرينج الصينية لاستخدام إشارات المرور الخاصة بالجمال لتجنب الاختناقات المرورية، بسبب الإقبال الكثيف لهواة ركوب الجمال خلال شهر مايو، حيث تبدأ مظاهر الربيع بالظهور في صحراء كومتاج الصينية ذات المناظر الخلابة.

وخلال العطلة السنوية في بداية شهر مايو، توافد الآلاف من الأشخاص على هذه الأماكن السياحية الطبيعية ومارسوا مجموعة متنوعة من الأنشطة، وأشهرها بلا شك ركوب الجمال.

وتقول الإحصاءات المحلية أنه في عام 2023، كان هناك حوالي 2400 جمل متاح للركوب، إضافة إلى عشرات الآلاف من السياح يوميًا في المناطق ذات المناظر الخلابة لجبل مينغشا، مما أدى إلى مشاكل ازدحام مروري خطيرة.

ولحسن الحظ، توصلت السلطات المحلية إلى حل مبتكر، ألا وهو إشارات مرور الجمال. على الرغم من غرابة استخدام إشارات المرور في وسط الصحراء، إلا أنها منطقية إلى حد ما.

ففي ذلك العام، وفي اليوم الأول من شهر مايو، استقبل جبل مينغشا أكثر من 10000 زائر، وارتفع عددهم إلى 20000 في الأيام التالية من عطلة الربيع. وسار العديد منهم على طول طريق الحرير القديم، لكن بضعة آلاف اختاروا الاستمتاع بالمناظر الطبيعية على ظهور الجمال، مما أدى إلى اختناقات مرورية على طول الطريق الشعبي.

ومن خلال تركيب إشارات المرور التي تشير إلى توقف الجمال للسماح للمشاة بالعبور، تم حل المشكلة جزئيًا. فعندما يكون ضوء الجمل الأخضر مضاءً، يمكن للجمال المرور؛ عندما يضيء ضوء الجمل الأحمر، تتوقف الجمال للسماح للمشاة بالمرور أولاً.

ورجح تلفزيون " سي سي تي في" الحكومي، مؤخرا سفر أكثر من 240 مليون صيني إلى جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد العمال حيث تدفق الكثير منهم إلى المواقع السياحية الشهيرة. وتصبح بعض هذه الأماكن مزدحمة للغاية خلال هذه الفترة لدرجة أنها تضطر إلى إصدار إعلانات عامة تحث السياح على عدم القدوم لأنه ببساطة لم يعد هناك مكان لهم.

وقالت وسائل الإعلام المحلية أنه رغم سعادة السلطات بحل إشارات المرور المبتكر إلا أنه تحول بدوره إلى نقطة استقطاب سياحي لطرافته، مما زاد من مشكلة تدفق السياح إلى حد ما.