الامارات | «الثقافة» تطلق المرحلة الثانية من «منح الإبداع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة عن بدء استقبال طلبات التقديم للدورة الثانية من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، والمعني بتقديم منح مالية للمبدعين الإماراتيين لدعم مشاريعهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة لعرض أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً، للتعريف بالمواهب والإنتاج الثقافي في دولة الإمارات، حيث استقبل البرنامج في دورته السابقة 2023 طلبات من مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، شملت التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.

وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً في دورته الأولى، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنح 26 مبدعاً إماراتياً ناشئاً ومتمرساً في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، وشملت هذه الإنتاجات والممارسات أفلاماً قصيرة، وكتباً منشورة، وإنتاجات مسرحية، ولعبة فيديو، إضافة إلى مشاركة المبدعين في الإقامات الدولية والعروض والمعارض الفنية في البندقية ومصر ولاتفيا وبولندا.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يؤكد إطلاق الدورة الثانية من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التزام الوزارة بدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، وتعزيز الهوية الوطنية للدولة وتراثها. وبناءً على النجاح الذي حققته دورة العام الماضي، حرصنا على توسيع نطاق البرنامج هذا العام وتشجيع المزيد من المبدعين على تقديم طلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة. ونهدف من خلال تمكين المواهب إلى تعزيز الإنتاج الثقافي المحلي، وتوسيع حضور المبدعين الإماراتيين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الثقافية والإبداعية العالمية».

ويدعو البرنامج في دورته هذا العام الفنانين والمصممين والكُتّاب والموسيقيين وصُنّاع الأفلام وغيرهم من المبدعين لتقديم طلباتهم إلى الوزارة ضمن أربع فئات تلبي احتياجاتهم المحددة ضمن الفئات الأربع، وهي على الشكل التالي:

1- منحة الإبداع والإنتاج (وتصل قيمتها إلى 100 ألف درهم)، لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة بما في ذلك الأفلام، والموسيقى، والعروض الأدائية، وألعاب الفيديو. وتدعم المنحة المشاريع التي تبرز التميز الفني، والجاذبية الإبداعية، والرؤى والمفاهيم الفريدة من نوعها.

2- منحة الترويج والمشاركات المحلية (تصل إلى 80 ألف درهم): تكاليف توزيع وترويج ونشر المشاريع الإبداعية، لزيادة حضور الأعمال الفنية المنتجة محلياً، كما تشجع المنحة المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية من خلال تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.

3- منحة تنمية المهارات (تصل إلى 50 ألف درهم)، وتسعى إلى دعم التطوير للمبدعين من خلال تطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم، إذ ستغطي المنحة رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة، والإقامات الفنية، والتدريب المهني من مؤسسات مرموقة، وفرص التطوير المماثلة.

4- منحة السفر والتنقل الدولي (تصل إلى 50 ألف درهم)، لدعم المبدعين للمشاركة في الفعاليات الخارجية من خلال تمويل تكاليف السفر والإقامة وتكاليف المشاركة لتمثيل دولة الإمارات في محافل عالمية. والغاية من هذه المنحة زيادة حضور المجتمع الإبداعي الإماراتي في الأحداث الدولية، وستشمل المنحة الرسوم المرتبطة بالمشاركة في المهرجانات، والمعارض، والتعاون الدولي، وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى.

• 100 ألف درهم منحة الإبداع والإنتاج.

• 80 ألف درهم منحة الترويج والمشاركات المحلية.