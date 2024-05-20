الامارات | غروب على شواطئ دبي الساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غروب على سواحل دبي الساحرة، حيث تترك الشمس توقيعها على آخر لوحاتها في ذلك النهار، معلنة ختام رحلة اليوم، وسط فيض غامر من الألوان المبهرة، يكسو الأفق والمياه الرائقة واليخت الفاخر الذي يتهادى على صفحة الخليج الهادئة، لتستمتع عيون روّاد شواطئ المدينة بلحظة من الجمال، تبعث على الهدوء والسكينة، وتدعو الجميع إلى بدايات جديدة تشبه ذلك «المشهد الذهبي» المرسوم بـ«ريشة الشمس».