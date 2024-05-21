في يومه العالمي.. لن تصدق ما يفعله الشاي في دماغك وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن فوائد مشرب الشاي الشعبي.

وجاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشاي، الموافق 21 مايو من كل عام.

وأضاف جمال شعبان: "يسرني في هذه المناسبة أن أزف هذه الأخبار الطيبة لعشاق الشاي، والتي تتمثل في عشر فوائد للشاي، تسعة منهم للجميع والعاشرة خاصة بالسيدات المسنات، وخاصة إذا شربناه بدون سكر، وبعد الأكل بنصف ساعة علي الأقل، في حدود من ثلاث إلي خمسة أكواب يوميا".

وأشار إلى أن الشاي الأسود يحتوي على ما يلي:

- يحتوي الشاي الأسود على مجموعة من مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

- قد يساعد تناول مضادات الأكسدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين صحتك العامة.

- يحتوي الشاي الأسود على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب، كما وجدت الدراسات أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تحتوي القناة الهضمية على تريليونات من البكتيريا ومعظم جهاز المناعة لديك، وقد تساعد مادة البوليفينول والخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في الشاي الأسود في تحسين صحة الأمعاء والمناعة.

- يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم العديد من المضاعفات الصحية، وقد يساعد شرب الشاي الأسود بانتظام في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

- السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم. لحسن الحظ ، يمكن الوقاية منه في كثير من الحالات، وجدت الدراسات أن الشاي الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- الأنسولين هو هرمون يتم إفرازه عند تناول السكر. الشاي الأسود هو مشروب رائع غير محلى قد يساعد في تحسين استخدام الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم.

- يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول التي قد تساعد في محاربة الخلايا السرطانية في الجسم، وعلى الرغم من أن تناول الشاي الأسود لن يعالج السرطان، إلا أنه قد يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

- يمكن أن يساعد الشاي الأسود في تحسين التركيز بسبب محتواه من الكافيين والحمض الأميني المسمى L-theanine، ويزيد هذا الأحماض الأمينية من نشاط ألفا في الدماغ ، مما يساعد على تحسين التركيز واليقظة

الشاي لاحتوائه على الفلافونويد مفيد لدى النساء المسنات، لأنه ينقص من تكلس الأورطي النازل في البطن مما يقلل من معدل جلطات المخ، وقصور الشرايين التاجية.

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