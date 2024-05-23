احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، ترفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7%، وفقًا لما ذكره sciencedaily.



ويمكن أن تسهم هذه النتائج في تطوير التدابير الوقائية، وتدابير رعاية مرضى القلب، خاصة مع تغيرات المناخ وتزايد عدد الليالي الحارة.



وتحقق فريق البحث من مستشفى جامعة أوجسبورغ من مدى خطورة درجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل، خاصة أن تغيرات المناخ تزيد من ارتفاع الحرارة أثناء الليل بشكل أسرع من زيادتها أثناء النهار.



و راجع الباحثون بيانات 11 ألف حالة سكتة دماغية على مدار 15 عاما.



وأظهر التحليل أن الحرارة الشديدة في الليل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7%.



وحذّر الباحثون من "أن كبار السن والنساء معرضون للخطر بشكل خاص".



وأشارت النتائج إلى أن تشخيص السكتات الدماغية ذات الأعراض الخفيفة يتم في العيادات بعد الليالي الحارة بشكل رئيسي.



ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل زاد بشكل ملحوظ في الفترة من 2013 إلى 2020 مقارنة بالفترة من 2006 إلى 2012.

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