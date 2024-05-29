طريقة عمل كيكة اليانسون الهشة في 5 دقائق.. «فطار لذيذ لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة اليانسون هي نوع من أنواع الكيك المعروفة بنكهتها الفريدة والمميزة، وتأتي من استخدام مسحوق اليانسون كمكون أساسي.

تتنوع وصفات كيكة اليانسون باختلاف المكونات والتحضيرات، ولكن في الغالب تحتوي على مكونات أساسية مثل الدقيق والسكر والبيض والزبدة، بالإضافة إلى مسحوق اليانسون الذي يمنحها الطعم الخاص.

يمكن أن تكون كيكة اليانسون خيارًا رائعًا لتقديمها في المناسبات الخاصة مثل الاحتفالات أو حفلات الشاي، وهي شهية جدًا بمفردها أو مع بعض الكريمة الخفيفة أو الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة اليانسون

إليك طريقة عمل كيكة اليانسون، وهي وصفة شهية وسهلة، بطريقة الشيف منال العالم:

المكونات:

- كوبان من الدقيق

- كوب سكر

- 3 بيضات

- 3/4 كوب زبدة طرية

- 1/2 كوب لبن

- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة من مسحوق اليانسون

طريقة عمل كيكة اليانسون

- قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهن قالب الخبز بالزبدة ورشه بالقليل من الدقيق لمنع الكيكة من الالتصاق.

- في وعاء كبير، اخفق الزبدة والسكر حتى تحصل على خليط كريمي.

- أضف البيض واخفقهم معًا حتى يمتزجوا جيدًا.

- ثم أضف اللبن واخلطه جيدًا.

- في وعاء منفصل، امزج الدقيق مع مسحوق اليانسون ومسحوق الخميرة.

- أضف خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض والسكر والزبدة، واخلطهم معًا حتى يتمازجوا بشكل جيد.

- اسكب الخليط في قالب الخبز المحضر.

- ضع القالب في الفرن المُسخن مسبقًا واتركه لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تخرج عود خشبي منتظم الشكل عند إدخاله في وسط الكيكة.

- بعد خروجها من الفرن، اترك كيكة لتبرد قليلاً في القالب قبل أن تقوم بتقطيعها وتقديمها.

- يمكنك تقديم كيكة اليانسون مع فنجان من الشاي أو القهوة، وستكون وجبة خفيفة شهية لأي وقت من اليوم.