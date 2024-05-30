الامارات | روبرت دي نيرو: ترامب «مهرج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام محكمة في مدينة نيويورك تجري فيها جلسات محاكمة دونالد ترامب، وصف الممثل روبرت دي نيرو، أول من أمس، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية بأنه «مهرج» يأخذ على عاتقه تدمير الديمقراطية الأميركية.

ودي نيرو ينتمي للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة، وسجل بصوته في الآونة الأخيرة رسالة دعائية للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكان دي نيرو يتحدث أثناء مشاركته في فعالية ضمن حملة بايدن خارج قاعة المحكمة في مانهاتن مع اثنين من ضباط إنفاذ القانون السابقين، وهما هاري دن ومايكل فانوني اللذان كانا في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأميركي) أثناء تعرّضه لهجوم من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021.

وهذه التعليقات جزء من محاولة حملة بايدن استغلال التغطية الإعلامية واسعة النطاق لمحاكمة ترامب لترويج رسالة مفادها أن ترامب يشكل خطراً على الديمقراطية.

ورفضت حملة ترامب الفعالية ووصفتها بأنه حيلة.

وفي إشارة إلى ترشيح ترامب للرئاسة الذي تكلل بالنجاح عام 2016، قال دي نيرو الحائز جائزة الأوسكار إن «الناس تندروا ضاحكين في البداية من ترشيح ترامب».

وأضاف: «هذا هو الوقت المناسب لمنعه من خلال التصويت لمصلحة خروجه نهائياً»، مشيراً إلى أنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد يرى الأميركيون أن الحريات المدنية التي يعتبرونها من البديهيات ستتلاشى. وتابع: «إذا عاد، يمكنني أن أقول لكم الآن، إنه لن يغادر أبداً».

وأكمل النجم السينمائي واقفاً على أحد الأرصفة: «أعيش في هذا الحي وأحب هذه المدينة ولا أريد تدميرها.. دونالد ترامب قد يدمّر العالم».

واستطرد روبرت دي نيرو (80 عاماً): «عندما ترشح ترامب في عام 2016، كان الموضوع بمثابة مزحة، مهرّج يترشح للرئاسة.. لقد نسينا دروس التاريخ التي تبيّن أن مهرجين آخرين لم يؤخذوا على محمل الجد، حتى أصبحوا دكتاتوريين عنيفين».

وأكد الممثل الذي سيظهر في إعلان لحملة الديمقراطيين: «مع ترامب، لدينا فرصة ثانية، ولم يعد أحد يمازح. لدينا فرصة لإيقافه عن طريق التصويت ضده، مرة واحدة وبشكل نهائي».