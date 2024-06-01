الامارات | قصص طلاق بالجملة شهدها الوسط الفني في الأشهر الأولى من 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجارب إخفاقات جديدة، وأخبار طلاق بالجملة، أعلنها العام الجديد وعاشها الوسط الفني في فترة سريعة وقياسية، وذلك، حيث غصت الأشهر المنصرمة من هذا العام بأخبار انفصال نجوم ونهاية قصص عاطفية جذبت إليها الإعجاب والاهتمام.

لم تكن بداية عام 2024 موسومة بالفرح بالنسبة للفنانة هند عبدالحليم، التي بادرت بافتتاح العام الجديد بخبر محزن وهو انفصالها رسمياً عن زوجها كريم قنديل، بعد تجربة ارتباط دامت ثلاث سنوات دون الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب الانفصال.

ولعل الصدمة الكبرى للجمهور هذا العام، كانت خبر إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطلع يناير 2024، عن الفنان أحمد العوضي، بعد انتهاء قصة حب كانت الأكثر استقطاباً لاهتمام المتابعين وزواج سعيد استمر لمدة خمس سنوات متواصلة. مفاجأة انفصال العوضي بعد ساعات قليلة من تهنئته لياسمين عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها، الأمر الذي قلب موازين الحقائق حول مدى مصداقية هذه العلاقة، وتحوّلت القصة إلى «تريند» سيطر على محركات البحث، لفترة طويلة.

وعلى المنوال ذاته، تردد في الوسط الفني وبين الجمهور، وجود أزمات كثيرة بين الشاعر الغنائي أمير طعيمة وزوجته جيني كامل قبل فترة، إلا أن الطلاق الرسمي تم في يناير 2024. في الوقت الذي بادرت زوجته جيني كامل بالتصريح بعلاقتها المتينة بزوجها السابق الذي تربطها به علاقة مودة واحترام، معربة عن تمنياتها الصادقة له بالتوفيق.

ومن بين المفاجآت غير المتوقعة كان طلاق الفنانة المصرية شيري عادل من زميلها طارق صبري بعد عام واحد من زواجهما، في ظروف بدت محيرة ومحاطة بكثير من الحيرة والتساؤلات التي لم تبادر النجمة بتوضيحها، مكتفية هي وطليقها بالصمت الكامل.

ومطلع النصف الثاني من شهر مايو، فاجأت الفنانة المصرية جوري بكر، أو «وداد»، نجمة المسلسل الرمضاني الناجح «جعفر العمدة» جمهورها ومتابعيها على موقع إنستغرام، بإعلان انفصالها الرسمي عن زوجها، رغم إصرارها طوال الأشهر الأخيرة، على نفي أخبار خلافاتها الزوجية وانفصالها، بعد أقل من عام من إنجابها مولودها الأول.

وفي الشهر نفسه، رفع الفنان أحمد حاتم النقاب عن خبر انفصاله عن زوجته منذ فترة، مؤكداً استمرار المودة والاحترام المتبادل بينهما، وذلك، في ظل التزامهما بمسؤولية طفل مشترك يبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر.

وبعد زواج استمر أربع سنوات، أعلن الفنان المصري محمود العسيلي في لقاء تلفزيوني عن انفصاله عن زوجته أمنية عبدالمنعم، فيما كشف العسيلي الذي رفض الخوض في تفاصيل علاقته الزوجية المنتهية، أن أمنية ليست الزوجة الأولى للفنان، إذ سبق له الزواج مرتين أخريين.