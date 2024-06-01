الامارات | «فن جميل» و«فيكتوريا» يعلنان مشاريع «الصور والوسائط الرقمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فن جميل دبي»، ومتحف فيكتوريا وألبرت بلندن عن المشاريع المختارة للنسخة السابعة من جائزة جميل، جائزة متحف فيكتوريا وألبرت الدولية للفن والتصميم المعاصر المستوحى من التقاليد الإسلامية. وتركّز المسابقة التي تُقام كل ثلاث سنوات، والتي تأسست في عام 2009 وتبلغ قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني، هذا العام على الصور المتحركة والوسائط الرقمية، حيث تم اختيار سبعة مرشحين نهائيين من بين أكثر من 300 متقدم. أما الفنانون المختارون لجائزة «جميل: الصور المتحركة» فهم: صادق كويش الفراجي، وجوا الخاش، وعلياء فريد، وزهرة ملكاني، وخندكار أوهيدا، ومريم أكاشي ساني، إضافة إلى عمل مشترك من رامين حائري زاده، ركني حائري زاده، وحسام رحمانين. وتحتفي الأعمال معاً بالتراث الإسلامي وصلته بالحياة المعاصرة، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من الحياة المنزلية والروحانية إلى البيئة والثورة.

وتم اختيار المتقدمين من خلال دعوة مفتوحة تم إطلاقها في عام 2023 للبحث عن فنانين يعملون في مجال الأفلام والفيديو والوسائط المتعددة، إلى جانب أولئك الذين يتعاملون مع التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة. وتتألف لجنة التحكيم الدولية للدورة السابعة من الفنانين مورهشين اللهياري وعجلان غارم (الفائز بجائزة جميل السابقة «من الشعر إلى السياسة»)، والقيمة الفنية ساديا شيرازي، والأكاديمية لورا يو ماركس، ويترأسها مدير متحف فيكتوريا وألبرت تريسترام هانت. وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 27 نوفمبر 2024، وبعد ذلك سيتم عرض جميع أعمال المتأهلين للتصفيات النهائية في معرض مقام في متحف فيكتوريا وألبرت، الذي سيتم افتتاحه في 30 نوفمبر 2024. وبعد عرضها في متحف فيكتوريا وألبرت، سيتم عرض «جائزة جميل: الصور المتحركة» في جولة محلية وعالمية خلال عام 2025، بما في ذلك حي جميل في جدة.