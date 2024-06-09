الامارات | حديقة الإمارات للحيوانات تطلق المخيم الصيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، مخيمها الصيفي التعليمي الترفيهي لعام 2024، والذي يقدم مزيجاً من خيارات التعليم والترفيه للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و14 عاماً. يقع المخيم في منشأة داخلية مكيّفة، ويَعد بتوفير تجربة غامرة في عالم الحياة البرية، خلال الفترة من 24 الجاري حتى 23 أغسطس المقبل.

وسيستمتع الأطفال بعروض الحيوانات وجلسات إطعام الحيوانات التفاعلية وبرامج التعلم الشاملة، كما يضم المخيم ورش عمل حول الاستدامة وجلسات للعناية بالحيوانات وأنشطة الحرف اليدوية. ودعت الحديقة الأطفال إلى الانطلاق في رحلة برية عبر سحر المغامرات الداخلية مع أكثر من 40 برنامجاً، تمنح الصغار العديد من الفرص الرائعة للاستكشاف والتعلم.